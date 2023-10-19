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الولايات المتحدة تجندت للحرب لمساعدة إسرائيل

10/19/2023 4:24:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
بقلم: عاموس هرئيل
18/10/2023

الحادثة القاسية التي حدثت أمس في غزة تعقد أكثر الجهد الحربي لإسرائيل ردا على هجوم حماس. الانفجار الذي حدث في المستشفى، قتل حسب التقارير الأولية مئات المدنيين الفلسطينيين الذين وجدوا ملجأ هناك. حماس اتهمت اسرائيل، وخرجت مظاهرات كبيرة ضدها في العالم العربي. ليلة أمس اعلن الجيش الاسرائيلي بأنه حسب فحصه وحسب المعلومات الاستخبارية التي لديه فان هذا كان اطلاق فاشل من القطاع والمسؤول عنه هو الجهاد الاسلامي. وكلما مر الوقت فانه يتراكم المزيد من المعلومات الاستخبارية والبصرية التي أكدت ادعاء اسرائيل بشكل كامل. ومن المرجح أن تقنع اسرائيل حلفاءها في الغرب بأنها ليست المسؤولة فعليا، وأن المشكلة هي أنه في الحرب النفسية التي تديرها حماس نفسها فان الحقائق والحقيقة ليس لها أي أهمية.
توقيت هذا التعقيد حساس بشكل خاص على خلفية زيارة الرئيس الاميركي، جو بايدن، في اسرائيل اليوم. هذه الزيارة في الوقت الذي توجد فيه اسرائيل في حالة حرب هي حدث لم نشاهده في أي يوم. وقد سبق ذلك تواجد غير مسبوق لوزير الخارجية الاميركي، انطوني بلينكن، في غرفة العمليات في قيادة هيئة الاركان اثناء عقد جلسة الكابنت أول من أمس. الولايات المتحدة تظهر كشريكة كاملة في ادارة المعركة من الطرف الاسرائيلي. هذا يدل الى أي درجة أن الأميركيين يقلقون مما يمكن أن يحدث وكيف أنهم يستخدمون كل قوتهم من اجل مساعدة اسرائيل في الدفاع عن نفسها وحمايتها من نفسها ايضا.
قبل اندلاع الحرب وعلى خلفية المحادثات حول التطبيع مع السعودية تطور في اسرائيل نقاش مبدئي يقظ حول امكانية عقد حلف دفاع مع الولايات المتحدة. ومثلما في أي مجال آخر فان هجوم حماس القاتل من غزة في 7 تشرين الاول عمل على تسريع هذه الخطوة بشكل كبير جدا. الحضور السياسي والعسكري للولايات المتحدة هنا يمثل ورقة إستراتيجية حاسمة في الظروف التي وجدت اسرائيل نفسها فيها. على المدى الابعد فانه سيكون لذلك ثمن غير بسيط. ولكن في هذه الاثناء يجب الاعتراف بأن اسرائيل بحاجة الى الاميركيين.
تنضم الى زيارة التضامن لبايدن شخصيات رفيعة اخرى من بينها الرئيس الفرنسي والمستشار الالماني. الى جانب زيارة بايدن هناك تقارير عن طلب اسرائيل لمساعدات استثنائية بمبلغ 10 مليارات دولار، اضافة الى المساعدات السنوية التي تبلغ 3.8 مليار دولار، في فترة فيها ايضا اوكرانيا بحاجة ماسة الى المساعدات الاميركية. بلينكن اعلن عن تخصيص قوات تتكون من 2000 من المظليين المستعدين للسفر الى منطقة الشرق الاوسط. وحاملة الطائرات دوايت ايزنهاور يجب أن تنضم الى اختها في المنطقة، حاملة الطائرات جيرالد فورد، بعد نحو اسبوع.
زوهر بلاتي، الذي كان رئيس القسم السياسي في وزارة الدفاع، قال للصحيفة بأنه تولد لديه الانطباع في أن الاميركيين "يمنحونا الوقت للعمل في غزة. ولا يوجد علينا ضغط زمني، لكن هناك توقع منا بالسماح لعمليات انسانية في جنوب القطاع، الذي طلبنا من المدنيين الفلسطينيين الانتقال اليه. الرئيس ارسل الى هنا دبلوماسي رفيع المستوى من اجل معالجة ذلك، ديفيد ساترفيلد، الذي يجب العمل معه". أمس تمت مناقشة تفاهمات حول مناطق آمنة قرب الحدود، التي يمكن من خلالها ادخال المساعدات من مصر.
جلسة الكابنت، الذي اصبحت اهميته ضئيلة منذ تشكيل كابنت الحرب، استمرت أول من أمس سبع ساعات. ضمن امور اخرى كان فيها الخلاف كبير حول مسألة التسهيلات الانسانية. الوزير اسرائيل كاتس ادار معركة صد، ورئيس الحكومة نتنياهو، بضغط من بلينكن، خفف الصيغة.
يبدو أنه بالنسبة للاميركيين فان زيارة بايدن استهدفت السماح ببعض الوقت لتحسين الاتفاق الانساني في جنوب القطاع، وربما الدفع قدما بخطوة بخصوص عدد من المخطوفين وتعزيز الردع امام ايران وحزب الله قبل البدء في العملية البرية في القطاع. وقد وصل الى البلاد ايضا قائد قيادة المنطقة الوسطى في الجيش الاميركي، الجنرال مايكل كوريلا، من اجل تنسيق السياسة في حالة اندلاع مواجهة اوسع. جيرالد فورد وحدها توجد لها قدرة على تنفيذ نحو 160 طلعة هجومية للطائرات يوميا. تجند اميركا ضخم، لكن في المستوى المهني يوجد الى جانبه ايضا توقعات: الجنرالات الضيوف يتوقعون رؤية من الجيش الاسرائيلي قدرة على النهوض. في محيط الرئيس يهتمون ايضا باليوم التالي للحرب – هل يمكن تقليص الانجاز الكبير لايران بواسطة حماس، وبعد ذلك تعزيز المحور المضاد، المؤيد لأميركا؟.

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