Thursday, 19 October 2023 01:49 GMT

ارتفاع عدد الشهداء في غزة لـ 3478

10/19/2023 4:24:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد المكتب الإعلام الحكومي بغزة، مساء الأربعاء، أن عدد الشهداء منذ بدء العدوان على غزة، ارتفع إلى 3478 شهيدا والجرحى 12065 مصابا في القطاع.

وأكد مكتب الإعلام الحكومي، أن 678 شهيدا في القطاع ارتقوا في آخر 24 ساعة. - وكالات

MENAFN19102023000072011014ID1107268744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث