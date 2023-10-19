شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على منازل ومدارس في خان يونس

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قصفت
طائرات الاحتلال الحربية، مساء الأربعاء، مدرسة تابعة لوكالة الغوث
وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قرب مسشفى ناصر بمدينة خان يونس.
وأدى القصف الإسرائيلي لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.
يشار إلى أن مئات المواطنين نزحوا إلى المدارس للاحتماء من الغارات الإسرائيلية التي دمرت منازل العديد منهم، خاصة في شمال غزة.
وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منزل قرب مدرسة أحمد عبد العزيز
التي تأوي نازحين في منطقة الحاووز بمخيم خان يونس جنوب القطاع، ما أدى
لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات.
كما
قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة البكري جنوب خان يونس، أدت لارتقاء 9
شهداء على الأقل بينهم 7 أطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، ومازال
العديد من أفراد العائلة تحت الركام. - وفا
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