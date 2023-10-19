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شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على منازل ومدارس في خان يونس

10/19/2023 4:24:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قصفت طائرات الاحتلال الحربية، مساء الأربعاء، مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، قرب مسشفى ناصر بمدينة خان يونس.

وأدى القصف الإسرائيلي لارتقاء عدد من الشهداء والجرحى.
يشار إلى أن مئات المواطنين نزحوا إلى المدارس للاحتماء من الغارات الإسرائيلية التي دمرت منازل العديد منهم، خاصة في شمال غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارة على منزل قرب مدرسة أحمد عبد العزيز التي تأوي نازحين في منطقة الحاووز بمخيم خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لارتقاء عدد من الشهداء وإصابة العشرات.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزل عائلة البكري جنوب خان يونس، أدت لارتقاء 9 شهداء على الأقل بينهم 7 أطفال، نقلوا إلى مستشفى ناصر في المدينة، ومازال العديد من أفراد العائلة تحت الركام. - وفا


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