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بايدن: مصر ستفتح معبر رفح لمرور مساعدات إلى غزة

10/19/2023 4:24:26 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ نظيره المصري عبد الفتّاح السيسي وافق على فتح معبر رفح الحدودي مع غزة للسماح بإدخال دفعة أولى من شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وقال بايدن للصحافيين بعد اتصاله هاتفياً بنظيره المصري من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من زيارة لإسرائيل حيث أبدى تضامنه مع إسرائيل بعد هجمات حماس في السابع من أكتوبر إنّ السيسي "وافق... على السماح بمرور ما يصل إلى 20 شاحنة كبداية".

وفي القاهرة قال بيان صادر عن الرئاسة المصرية إن السيسي بحث مع بايدن سبل تسهيل النفاذ العاجل لـ"المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وقال البيان إن الجهات المعنية في الدولتين تقوم بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات، والاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع عبر معبر رفح بشكل مستدام.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن والسيسي اتفقا على العمل بشكل وثيق لتشجيع استجابة "عاجلة وقوية" لنداء إنساني أطلقته الأمم المتحدة ويتعلق بالصراع بين إسرائيل وحماس.

كما اتفق الرئيسان على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط ومنع تصعيد الصراع، فضلا عن إعادة تأكيد التزامهما بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وكالات


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