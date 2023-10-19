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إسرائيل تستهدف مواقع لحزب الله من جديد

10/19/2023 4:24:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس أنه هاجم أهدافا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه عقب إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في الشمال، الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان.

وأكدت قناة "الميادين" أن تلة العويضة (قرب بلدة العديسة) قد تعرضت لغارتين إسرائيليتين.

وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأربعاء استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا،عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي. وكالات


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