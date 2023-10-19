إسرائيل تستهدف مواقع لحزب الله من جديد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس أنه هاجم أهدافا لـ"حزب الله" جنوبي لبنان.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأنه عقب إطلاق الصواريخ المضادة للدبابات في الشمال، الجيش الإسرائيلي يهاجم أهدافا لحزب الله في لبنان.
وأكدت قناة "الميادين" أن تلة العويضة (قرب بلدة العديسة) قد تعرضت لغارتين إسرائيليتين.
وأعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأربعاء استهداف مواقع إسرائيلية عدة ودبابة ميركافا،عند الحدود الجنوبية، حيث أكد الحزب تحقيق إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح في صفوف الجيش الإسرائيلي. وكالات
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