الدوما الروسي: سنتحرك لمنع كارثة إنسانية في الشرق الأوسط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن العضو في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن المجلس يعد بيانا سيتوجه به إلى الأمم المتحدة، يدعو فيه لاتخاذ إجراءات من أجل منع وقوع كارثة إنسانية في الشرق الأوسط.
وذكر سلوتسكي، الذي يقود الحزب الليبرالي الديمقراطي ويترأس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما بروسيا، في منشور على "تلغرام"، أن المجلس سيبحث اليوم الخميس وسيتبنى على الأرجح بيانا موجها للأمم المتحدة وبرلمانات دول العالم بشأن تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأشار إلى أن البيان سيتضمن "الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة فورا لوقف إراقة الدماء والعنف ضد السكان المدنيين وكذلك منع وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في الشرق الأوسط". وكالات
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