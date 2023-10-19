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الدوما الروسي: سنتحرك لمنع كارثة إنسانية في الشرق الأوسط

10/19/2023 4:24:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن العضو في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن المجلس يعد بيانا سيتوجه به إلى الأمم المتحدة، يدعو فيه لاتخاذ إجراءات من أجل منع وقوع كارثة إنسانية في الشرق الأوسط.

وذكر سلوتسكي، الذي يقود الحزب الليبرالي الديمقراطي ويترأس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما بروسيا، في منشور على "تلغرام"، أن المجلس سيبحث اليوم الخميس وسيتبنى على الأرجح بيانا موجها للأمم المتحدة وبرلمانات دول العالم بشأن تصعيد النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأشار إلى أن البيان سيتضمن "الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات الممكنة فورا لوقف إراقة الدماء والعنف ضد السكان المدنيين وكذلك منع وقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة في الشرق الأوسط". وكالات

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