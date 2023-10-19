غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب سوريا

غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب سوريا
التاريخ
10/19/2023 4:24:25 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قصف سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس موقعاً للجيش السوري في محافظة القنيطرة بجنوب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفاد المرصد عن سماع دوي انفجار في محافظة القنيطرة" أعقب غارة إسرائيلية على موقع للجيش السوري، مشيراً الى أنّ "ذلك تزامن مع سماع انفجارات في الجولان السوري المحتلّ، من دون أن يحدد طبيعتها.
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