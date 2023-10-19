Thursday, 19 October 2023 01:49 GMT

غارات إسرائيلية على مواقع في جنوب سوريا

10/19/2023 4:24:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قصف سلاح الجو الإسرائيلي ليل الأربعاء الخميس موقعاً للجيش السوري في محافظة القنيطرة بجنوب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأفاد المرصد عن سماع دوي انفجار في محافظة القنيطرة" أعقب غارة إسرائيلية على موقع للجيش السوري، مشيراً الى أنّ "ذلك تزامن مع سماع انفجارات في الجولان السوري المحتلّ، من دون أن يحدد طبيعتها.

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