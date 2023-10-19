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الشرطة الأمريكية تبعد متظاهرين ضد الحرب على غزة عن مبنى الكونغرس

10/19/2023 4:24:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أبعدت الشرطة الأمريكية متظاهرين ضد الحرب الإسرائيلية على غزة بعيدا عن مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن.

وقد اقتحمت مجموعة من المتظاهرين مبنى الكونغرس الأمريكي، وطالبت الولايات المتحدة بفرض وقف النار في قطاع غزة، وذلك خلال مسيرة داعمة لفلسطين.

وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الأمريكية، قامت الشرطة باعتقال عدد من المتظاهرين الذي اقتحموا المبنى.

ويشهد عدد من دول العالم احتجاجات غاضبة منددة بالحرب الإسرائيلية على غزة، وذلك بعدما أقدمت طائرات الجيش الإسرائيلي على تنفيذ مجزرة دموية مساء أمس في المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، راح ضحيتها أكثر من 500 قتيل ومئات الجرحى. وكالات



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