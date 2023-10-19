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الجيش الإسرائيلي: ثمة عناصر من حماس لا تزال مختبئة في منطقة النقب

10/19/2023 4:24:25 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء بأن عناصر من "حماس" لا تزال موجودة في الجنوب، حيث يقدر الجيش أن ما بين 1500 إلى 2000 عنصر من "حماس" دخلوا إسرائيل خلال عملية 7 أكتوبر.

وكشف التقييم الإسرائيلي الأخير قلق الجيش من صدور تعليمات لبعض العناصر بالبقاء مختبئين بهدف ارتكاب هجمات مستقبلية.

وحسب تقرير الجيش الإسرائيلي، يُعتقد أن عناصر "حماس" المتبقين يختبئون في صحراء النقب.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هناك مخاوف من تزايد خطر الهجوم على الحدود المصرية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضا أن "السلطات ألقت القبض على 120 مقاتلا على صلة بهجمات 7 أكتوبر".

وبحسب ما ورد يتم احتجازهم في مناطق شديدة الحراسة ويتم استجوابهم لجمع المعلومات الاستخبارية.وكالات

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