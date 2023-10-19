الجيش الإسرائيلي: ثمة عناصر من حماس لا تزال مختبئة في منطقة النقب

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء بأن عناصر من "حماس" لا تزال موجودة في الجنوب، حيث يقدر الجيش أن ما بين 1500 إلى 2000 عنصر من "حماس" دخلوا إسرائيل خلال عملية 7 أكتوبر.
وكشف التقييم الإسرائيلي الأخير قلق الجيش من صدور تعليمات لبعض العناصر بالبقاء مختبئين بهدف ارتكاب هجمات مستقبلية.
وحسب تقرير الجيش الإسرائيلي، يُعتقد أن عناصر "حماس" المتبقين يختبئون في صحراء النقب.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن هناك مخاوف من تزايد خطر الهجوم على الحدود المصرية.
وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أيضا أن "السلطات ألقت القبض على 120 مقاتلا على صلة بهجمات 7 أكتوبر".
وبحسب ما ورد يتم احتجازهم في مناطق شديدة الحراسة ويتم استجوابهم لجمع المعلومات الاستخبارية.وكالات
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