الجيش الإسرائيلي يقتحم عددا من مدن الضفة الغربية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اقتحم الجيش الإسرائيلي عددا من مدن الضفة الغربية فجر الخميس في إطار حملة اعتقالات وهدم منازل.
وأفادت مصادر فلسطينية أن أصوات انفجارات واشتباكات تسمع في مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة بعد اكتشاف قوة خاصة تابعة للجيش في المخيم.
كما تدور اشتباكات بين مقاومين والقوات الإسرائيلية في مدينة طوباس.
وأصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم طفل حالته خطيرة، واعتقل آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
واستشهد شاب وأصيب آخر برصاص جنود إسرائيليين، فجر اليوم الخميس، في قرية بدرس غرب رام الله.
كما استشهد شاب بالرصاص، مساء الأربعاء، في هجوم للمستوطنين على قرية دورا القرع شمال رام الله.وكالات
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