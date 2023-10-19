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الجيش الإسرائيلي يقتحم عددا من مدن الضفة الغربية

10/19/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اقتحم الجيش الإسرائيلي عددا من مدن الضفة الغربية فجر الخميس في إطار حملة اعتقالات وهدم منازل.

وأفادت مصادر فلسطينية أن أصوات انفجارات واشتباكات تسمع في مخيم نور شمس في طولكرم شمال الضفة بعد اكتشاف قوة خاصة تابعة للجيش في المخيم.

كما تدور اشتباكات بين مقاومين والقوات الإسرائيلية في مدينة طوباس.

وأصيب 4 فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم طفل حالته خطيرة، واعتقل آخرون، فجر اليوم الخميس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

واستشهد شاب وأصيب آخر برصاص جنود إسرائيليين، فجر اليوم الخميس، في قرية بدرس غرب رام الله.

كما استشهد شاب بالرصاص، مساء الأربعاء، في هجوم للمستوطنين على قرية دورا القرع شمال رام الله.وكالات


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