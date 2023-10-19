مصر تعلن التوصل لاتفاق لإدخال المساعدات إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن في القاهرة، اليوم الخميس، عن اتفاق تم التوصل إليه خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأميركي جو بايدن، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وبشكل مستدام.
وبحسب بيان صحفي عن الرئاسة المصرية، سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالتنسيق بين الجهات المعنية في الدولتين والمنظمات الإنسانية الدولية، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أدلى بتصريحات على متن الطائرة التي تقله في رحلة العودة إلى بلاده، بعد زيارته أمس لإسرائيل، إنه يتوقع دخول المساعدات لغزة الجمعة بعد إصلاح المعبر اليوم الخميس.-(بترا)
MENAFN19102023000072011014ID1107268732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.