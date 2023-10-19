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مصر تعلن التوصل لاتفاق لإدخال المساعدات إلى غزة

10/19/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلن في القاهرة، اليوم الخميس، عن اتفاق تم التوصل إليه خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأميركي جو بايدن، لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، وبشكل مستدام.
وبحسب بيان صحفي عن الرئاسة المصرية، سيتم إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بالتنسيق بين الجهات المعنية في الدولتين والمنظمات الإنسانية الدولية، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة لتأمين وصول المساعدات.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، أدلى بتصريحات على متن الطائرة التي تقله في رحلة العودة إلى بلاده، بعد زيارته أمس لإسرائيل، إنه يتوقع دخول المساعدات لغزة الجمعة بعد إصلاح المعبر اليوم الخميس.-(بترا)

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