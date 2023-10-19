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دول عربية وأجنبية تطلب من رعاياها مغادرة لبنان

10/19/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى بيروت، كافة رعاياها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية "بشكل فوري"، في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية مع إسرائيل.
ودعت السفارة السعودية في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، كافة مواطنيها إلى "التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان، ومغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري لمن هو متواجد في لبنان حاليا"، وفق البيان.
كما دعت مواطنيها إلى "توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن التي تشهد تجمعات أو تظاهرات لحين مغادرتهم".
من جهتها، شددت سفارة مملكة البحرين لدى سورية على أهمية الالتزام بالتحذيرات السابقة الصادرة من قبل وزارة الخارجية البحرينية بعدم سفر المواطنين البحرينيين إلى الجمهورية اللبنانية نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة.
ودعت السفارة المواطنين البحرينيين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى مغادرة أراضيها فوراً، حفاظاً على أمنهم وسلامتهم، كما شددت السفارة على ضرورة توخي الحيطة والحذر والتقيد بالتعليمات الصادرة من السلطات المحلية المختصة لحين المغادرة.
بدورها، رفعت الولايات المتحدة مستوى التحذير من السفر إلى لبنان من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الرابعة وهي الأعلى، ونصحت جميع رعاياها بعدم السفر إليه مع تدهور الأوضاع الأمنية فيه، بسبب النزاع الدائر في غزة.
وقالت السفارة الأميركية في بيروت في بيان لها: "قمنا بتحديث إرشادات السفر الخاصة بنا للبنان إلى المستوى الرابع: لا تسافر".
وأضافت: "نحث المواطنين الأميركيين على عدم السفر إلى لبنان. ونوصي المواطنين الأميركيين في لبنان باتخاذ الترتيبات المناسبة لمغادرة البلاد؛ الرحلات التجارية لا تزال متاحة حالياً".
وأوصت المواطنين الأميركيين الذين يختارون عدم المغادرة بإعداد خطط موازية لحالات الطوارئ.
وكانت الولايات المتحدة قد طلبت من الموظفين غير الأساسيين وعائلاتهم مغادرة سفارتها في بيروت.
كما حثت فرنسا رعاياها على تجنب السفر إلى لبنان، بينما أوقفت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وطلبت وزارة الخارجية البريطانية من رعاياها في لبنان "التفكير فيما إذا كان لزاماً عليهم البقاء، وإلا المغادرة بالوسائل التجارية التي ما زالت متاحة".
وأصدرت كندا وإسبانيا وألمانيا وأستراليا تحذيرات مشابهة من السفر إلى لبنان.-(وكالات)

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