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وزير الدفاع الاسرائيلي: لنستعد شمالا فـحزب الله أقوى

10/19/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأربعاء، إن على تل أبيب "الاستعداد على الجبهة الشمالية لأن حزب الله اللبناني أقوى من حركة حماس الفلسطينية بـ10 مرات"، وفق إعلام عبري رسمي.

حديث غالانت جاء في جلسة مناقشة مغلقة مع كبار المسؤولين الحكوميين، بحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، دون أن تذكر أسماءهم.

وقال غالانت إن "الاستعدادات يجب أن تتم على الجبهة الشمالية، لأن حزب الله أقوى بعشر مرات من حماس"، على حد قوله.

وفي المناقشة، طلب غالانت من كبار المسؤولين الحكوميين التحرك لاستكمال نقل المخزون العسكري والمعدات للجيش، واستكمال الاستعدادات على الجبهة الشمالية أيضا.

وأشارت هيئة البث إلى أن المسؤولين المشاركين في الاجتماع "خرجوا من الجلسة قلقين" وقالوا إنه من "الضروري التحرك بأسرع ما يمكن واستكمال النواقص والاستعدادات حتى لا تتكرر أحداث الجنوب"، في إشارة إلى العملية التي أطلقتها حماس من غزة في وقت سابق هذا الشهر.

وتشهد الحدود الإسرائيلية الشمالية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، توترا شديدا وتبادلا متقطعا للنيران مع "حزب الله" وفصائل فلسطينية، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن "حزب الله" مهاجمة تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الطحيات جنوب مستوطنة المنارة بالصواريخ الموجّهة "موقعة عددا من القتلى والجرحى (لم يذكر عددهم)".

ويأتي التصعيد في جنوب لبنان عقب عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" وفصائل فلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر الجاري، "ردا على الانتهاكات بحق المسجد الأقصى"، وسط تحذيرات دولية من توسع المواجهات إلى الجبهة اللبنانية الإسرائيلية في ظل تمركز "حزب الله" في المناطق الحدودية.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة لليوم الثاني عشر على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.الأناضول

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