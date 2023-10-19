نفاد الأدوية واللوازم الطبية من مستشفى شهداء الأقصى في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال مدير مستشفى
شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوبي قطاع غزة، إياد الجبري، إن المخزون
الإستراتيجي من الأدوية واللوازم الطبية قد انتهى.
وأضاف الجبري
أنّ الوضع الطبي صعب جدا وأن هناك نقصا في الكوادر.
وكانت وزيرة
الصحة الفلسطينية مي الكلية قد حذرت في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في غزة مع
استمرار الحرب ووقوع مزيد من الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالعمل الجاد والسريع
لوقف الحرب.
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