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نفاد الأدوية واللوازم الطبية من مستشفى شهداء الأقصى في غزة

10/19/2023 4:24:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال مدير مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح جنوبي قطاع غزة، إياد الجبري، إن المخزون الإستراتيجي من الأدوية واللوازم الطبية قد انتهى.

وأضاف الجبري أنّ الوضع الطبي صعب جدا وأن هناك نقصا في الكوادر.

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكلية قد حذرت في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في غزة مع استمرار الحرب ووقوع مزيد من الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالعمل الجاد والسريع لوقف الحرب.

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