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استشهاد 121 فلسطينيا في غزة منذ مساء الأربعاء

10/19/2023 4:23:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أفاد مصدر طبي للجزيرة باستشهاد 121 فلسطينيا وإصابة 540 في قطاع غزة منذ مساء أمس الأربعاء.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم الخميس، استشهاد وإصابة عدد من المواطنين إثر غارة إسرائيلية على منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية المكثفة على قطاع غزة في اليوم الـ13، مما خلف آلاف الشهداء والجرحى.

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