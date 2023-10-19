استشهاد 121 فلسطينيا في غزة منذ مساء الأربعاء

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أفاد مصدر طبي للجزيرة باستشهاد 121 فلسطينيا وإصابة 540 في قطاع غزة منذ مساء أمس الأربعاء.
وأعلنت وزارة الداخلية في غزة اليوم الخميس، استشهاد وإصابة عدد من المواطنين إثر غارة إسرائيلية على منزل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.
وقد واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية المكثفة على قطاع غزة في اليوم الـ13، مما خلف آلاف الشهداء والجرحى.
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