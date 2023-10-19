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حفيظ دراجي عن محمد صلاح: ليته بقي صامتا

10/19/2023 4:23:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



علق الإعلامي حفيظ دراجي، على مقطع فيديو اللاعب المصري لنادي ليفربول محمد صلاح بشأن الأوضاع الراهنة في فلسطين.
وقال دراجي في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، ‏ليته بقي صامتا على أن يقول "ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة" ويقول " لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة" دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان .

وأضاف: "الحياة مواقف يا محمد .. وموقفك تأخر كثيرا، ولم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف..".




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