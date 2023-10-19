حفيظ دراجي عن محمد صلاح: ليته بقي صامتا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
علق الإعلامي حفيظ دراجي، على مقطع فيديو اللاعب المصري لنادي ليفربول محمد صلاح بشأن الأوضاع الراهنة في فلسطين.
وقال دراجي في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفايسبوك، ليته بقي صامتا على أن يقول "ليس من السهل الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة" ويقول " لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة" دون أن يبدي تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني ويدين العدوان .
وأضاف: "الحياة مواقف يا محمد .. وموقفك تأخر كثيرا، ولم يكن في مستوى عظمة مصر وشعب مصر للأسف..".
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