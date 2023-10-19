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السفارة الصينية تنكس أعلامها وتكتب: موقفنا ثابت مع الأردن والقضية الفلسطينية

10/19/2023 4:23:55 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نكست السفارة الصينية لدى الأردن أعلامها إعرابا عن التعازي الحارة للضحايا، ووقوفنا الثابت مع الشعب الأردني والعدالة الدولية والقضية الفلسطينية العادلة.

ونشرت السفارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كتبت معها "نكست السفارة الصينية لدى الأردن أعلامها إعرابا عن التعازي الحارة للضحايا، ووقوفنا الثابت مع الشعب الأردني والعدالة الدولية والقضية الفلسطينية العادلة،الصين الأردن،فلسطين".



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