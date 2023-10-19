السفارة الصينية تنكس أعلامها وتكتب: موقفنا ثابت مع الأردن والقضية الفلسطينية

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نكست السفارة الصينية لدى الأردن أعلامها إعرابا عن التعازي الحارة للضحايا، ووقوفنا الثابت مع الشعب الأردني والعدالة الدولية والقضية الفلسطينية العادلة.
ونشرت السفارة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة كتبت معها "نكست السفارة الصينية لدى الأردن أعلامها إعرابا عن التعازي الحارة للضحايا، ووقوفنا الثابت مع الشعب الأردني والعدالة الدولية والقضية الفلسطينية العادلة،الصين الأردن،فلسطين".
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