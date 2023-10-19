بيان صادر عن نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان- الغد-
قالت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه إن الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى يقوم بواجبه الانساني في هذا الوقت العصيب والذي أسفر عن استشهاد المئات من الشهداء والجرحى دون التلفت إليهم شيباً كانوا أو شباباً ما هي الا جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تستحق المساءلة والعقاب لاختراقها جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية.
واستنكرت نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه بشدة تبعات جرائم العدو الصهيوني وممارسته الارهابية واعتداءاته الوحشية ضد الشعب الفلسطيني سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة والتي تتنافى مع كافه القيم الانسانية وتشكل خرقاً واضحاً للقانون الدولي الانساني.
وفي ظل الظروف الراهنة والتي تمر فيها بلدنا فلسطين الحبيبة ، قامت النقابة بتنظيم وقفة تضامنية الخميس من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة العاشرة والنصف على مدخل السوق المركزي.
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