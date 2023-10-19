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ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 306

10/19/2023 4:23:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إلى 306 جنود وضباط، وذلك منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 3 جنود إسرائيليين جدد قال، إنهم قتلوا منذ بدء الحرب.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل لا تزال تتعامل مع غلاف غزة منطقة عمليات حربية.

وأضاف، أن عدد من وصفهم بـ"الرهائن" المؤكد في غزة لا يقل عن 203.

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