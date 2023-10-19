ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 306

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، إلى 306 جنود وضباط، وذلك منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 3 جنود إسرائيليين جدد قال، إنهم قتلوا منذ بدء الحرب.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن إسرائيل لا تزال تتعامل مع غلاف غزة منطقة عمليات حربية.
وأضاف، أن عدد من وصفهم بـ"الرهائن" المؤكد في غزة لا يقل عن 203.
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