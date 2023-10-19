وماذا بعد؟

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
الخيارات باتت مفتوحة على الأسوأ.. والمسؤول دوما هو نتنياهو.
هناك سيرة مهنية لنتنياهو كخارج على القانون دوما، ولا يحتاج العالم "بما فيه قادته جميعا" إلا قراءة الخط التاريخي لتصاعد العنف الدموي في الأراضي الفلسطينية وتماهيه مع الخط المهني لتاريخ نتنياهو.
أردنيا، نتنياهو كان دوما الخبر السيئ.
سبتمبر عام 1997، يقرر نتنياهو أن يغتال خالد مشعل بوضح النهار في العاصمة الأردنية، يرسل فريق اغتيال مدرب ليلاحق مشعل في شارع "الجاردنز" تحديدا، وتفشل العملية ويدخل مشعل غرفة العناية الحثيثة في المدينة الطبية، وبطلب من الملك الراحل يتم إخلاء غرفة مجاورة لمشعل تم تخصيصها للملك القلق على حياة الرجل والغاضب حد الاحتقان من إسرائيل.
روى لي شهود عيان حينها أن الملك الراحل أمر قائد العمليات الخاصة وهو حينها "الأمير عبدالله" بمحاصرة السفارة الإسرائيلية استعدادا لاقتحامها، وحسب الروايات المتفق عليها والموثقة فإن الملك هدد واشنطن بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام مقابل حياة مشعل، وفعلا جاء الترياق على يد رئيس الموساد نفسه داني ياتوم، وعولج الرجل وتعافى، وتدخل الملك الراحل موظفا الحدث بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين و70 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال.
المفارقة أن لجنة التحقيق الداخلي الإسرائيلية خلصت في نتائجها بانتقاد فريق الاغتيال على ارتكابه محاكاة تدريبية في شوارع تل أبيب تحضيرا للعملية، بدلا من التدرب على "العرب" في الأراضي المحتلة!
وكانت تلك إحدى حماقات نتنياهو التي لا تنتهي.
اليوم، صار مطلوبا من العالم أن يغضب على عملية اغتيال مفتوحة وممنهجة هي فعليا حرب إبادة حقيقية.
هذا الهجوم المسعور على قطاع غزة والمترافق مع خطة معلنة إسرائيليا بتفريغ الجغرافيا كاملة من سكانها وتهجيرهم مع خطة توطين إقليمية موسعة لا تعني إلا إعلان حرب من نتنياهو على الجميع.
ضرب المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب متكاملة أقل ما فيها تحويل المسؤولين عنها إسرائيليا إلى محكمة دولية.
ماذا بعد اليوم؟
لا يمكن تأكيد الأفضل، الخيارات كلها سيئة بعد جريمة الحرب التي توجت فيها إسرائيل سلسلة جرائمها في غزة والضفة الغربية.
نتنياهو لن يتوقف عن حماقاته وهو المعروف " بحكم التجربة والخبرة" بسياساته في تصدير أزماته إلى الخارج بدون حساب الأثمان ولا التداعيات المحتملة، والقلق حاليا وتر مشدود على أقصاه من حماقة جديدة تتوسع فيها الأحداث إلى حرب إقليمية تعيد الجميع إلى نقطة ما قبل الصفر نفسه.
ما هي الحلول؟
موقف دولي حاسم وواضح وشديد ضد إسرائيل، وإدانة مباشرة على جرائم الحرب تشبه إدانات العالم لحماس، وهذه ليس حلا لكنه موقف قد يخفف كثيرا من وطأة القادم، وهو قادم.
يلغي الأردن قمة يستضيفها لأن ما حدث كبير، لا مجال فيه لضبط النفس ولا التروي.
ربما هناك حاجة إلى قمة مختلفة ونوعية على مستوى إقليمي تجمع الموقف على ما يجب أن يكون عليه، هو ما يحتاجه الإقليم لإيصال الرسالة إلى العالم الذي وقف وانحاز بالتضليل أو بالتواطؤ مع اليمين المتطرف في تل أبيب، عالم عليه أن يكون محرجا من نفسه ومن حليفه المتطرف الذي استطاع خداعهم طوال هذا الوقت.
لقد اعتاد نتنياهو ان يقول أنه لا يجد شركاء له في السلام.
اليوم، يتضح أن نتنياهو نفسه مجرم حرب والعالم يجب ان يطلبه للعدالة.. إن تبقى منها شيء في ضمير المجتمع الدولي.
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