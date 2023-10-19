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وماذا بعد؟

10/19/2023 4:23:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)






الخيارات باتت مفتوحة على الأسوأ.. والمسؤول دوما هو نتنياهو.
هناك سيرة مهنية لنتنياهو كخارج على القانون دوما، ولا يحتاج العالم "بما فيه قادته جميعا" إلا قراءة الخط التاريخي لتصاعد العنف الدموي في الأراضي الفلسطينية وتماهيه مع الخط المهني لتاريخ نتنياهو.
أردنيا، نتنياهو كان دوما الخبر السيئ.
سبتمبر عام 1997، يقرر نتنياهو أن يغتال خالد مشعل بوضح النهار في العاصمة الأردنية، يرسل فريق اغتيال مدرب ليلاحق مشعل في شارع "الجاردنز" تحديدا، وتفشل العملية ويدخل مشعل غرفة العناية الحثيثة في المدينة الطبية، وبطلب من الملك الراحل يتم إخلاء غرفة مجاورة لمشعل تم تخصيصها للملك القلق على حياة الرجل والغاضب حد الاحتقان من إسرائيل.
روى لي شهود عيان حينها أن الملك الراحل أمر قائد العمليات الخاصة وهو حينها "الأمير عبدالله" بمحاصرة السفارة الإسرائيلية استعدادا لاقتحامها، وحسب الروايات المتفق عليها والموثقة فإن الملك هدد واشنطن بقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء معاهدة السلام مقابل حياة مشعل، وفعلا جاء الترياق على يد رئيس الموساد نفسه داني ياتوم، وعولج الرجل وتعافى، وتدخل الملك الراحل موظفا الحدث بالإفراج عن الشيخ أحمد ياسين و70 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال.
المفارقة أن لجنة التحقيق الداخلي الإسرائيلية خلصت في نتائجها بانتقاد فريق الاغتيال على ارتكابه محاكاة تدريبية في شوارع تل أبيب تحضيرا للعملية، بدلا من التدرب على "العرب" في الأراضي المحتلة!
وكانت تلك إحدى حماقات نتنياهو التي لا تنتهي.
اليوم، صار مطلوبا من العالم أن يغضب على عملية اغتيال مفتوحة وممنهجة هي فعليا حرب إبادة حقيقية.
هذا الهجوم المسعور على قطاع غزة والمترافق مع خطة معلنة إسرائيليا بتفريغ الجغرافيا كاملة من سكانها وتهجيرهم مع خطة توطين إقليمية موسعة لا تعني إلا إعلان حرب من نتنياهو على الجميع.
ضرب المستشفى المعمداني في غزة جريمة حرب متكاملة أقل ما فيها تحويل المسؤولين عنها إسرائيليا إلى محكمة دولية.
ماذا بعد اليوم؟
لا يمكن تأكيد الأفضل، الخيارات كلها سيئة بعد جريمة الحرب التي توجت فيها إسرائيل سلسلة جرائمها في غزة والضفة الغربية.
نتنياهو لن يتوقف عن حماقاته وهو المعروف " بحكم التجربة والخبرة" بسياساته في تصدير أزماته إلى الخارج بدون حساب الأثمان ولا التداعيات المحتملة، والقلق حاليا وتر مشدود على أقصاه من حماقة جديدة تتوسع فيها الأحداث إلى حرب إقليمية تعيد الجميع إلى نقطة ما قبل الصفر نفسه.
ما هي الحلول؟
موقف دولي حاسم وواضح وشديد ضد إسرائيل، وإدانة مباشرة على جرائم الحرب تشبه إدانات العالم لحماس، وهذه ليس حلا لكنه موقف قد يخفف كثيرا من وطأة القادم، وهو قادم.
يلغي الأردن قمة يستضيفها لأن ما حدث كبير، لا مجال فيه لضبط النفس ولا التروي.
ربما هناك حاجة إلى قمة مختلفة ونوعية على مستوى إقليمي تجمع الموقف على ما يجب أن يكون عليه، هو ما يحتاجه الإقليم لإيصال الرسالة إلى العالم الذي وقف وانحاز بالتضليل أو بالتواطؤ مع اليمين المتطرف في تل أبيب، عالم عليه أن يكون محرجا من نفسه ومن حليفه المتطرف الذي استطاع خداعهم طوال هذا الوقت.
لقد اعتاد نتنياهو ان يقول أنه لا يجد شركاء له في السلام.
اليوم، يتضح أن نتنياهو نفسه مجرم حرب والعالم يجب ان يطلبه للعدالة.. إن تبقى منها شيء في ضمير المجتمع الدولي.

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