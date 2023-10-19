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لماذا يكرهوننا؟.. سؤال قديم جديد

10/19/2023 4:23:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








قبل ما يسمى الربيع العربي وخلال فترات احتلال العراق وتدمير دولته ومراحل القضية الفلسطينية من انتفاضات ومجازر صهيونية كان الغرب وتحديدا أميركا يطرح سؤالا عن العرب والمسلمين "لماذا يكرهوننا؟"، ولم تكن الاجابة مجهولة، وحينها عملت الولايات المتحدة مجموعة وسائل اعلام قبل ان تكون وسائل التواصل لتتحدث من خلالها مع العرب وبعض تلك الوسائل لم تكن معروفة باتصالها بالأميركان.
وعندما جاء الربيع العربي كانت اميركا "نصير الشعوب" ضد حلفائها من زعماء العرب وعقدت تفاهمات مع قوى شعبية إسلامية ومدنية وأصبح لها من يتحدثون عنها ايجابيا باعتبارها من ساعدت على إنهاء أنظمة دكتاتورية.
لكن السؤال القديم يعود اليوم في ظل هذه المساندة إلى حد الاندماج في عدوان إسرائيل على الفلسطينيين، وهي مساندة مطلقة سياسيا وعسكريا ودبلوماسيا وماليا، وتبنت أميركا الرواية الإسرائيلية دون تردد وحشدت لها أوروبا لدعمها أيضا واغمضت عيونها عن 75 عاما من الاحتلال والتشريد للشعب الفلسطيني واختزلت كل هذه العقود بعملية للمقاومة واسرها لعدد من النساء والاطفال خلال العملية.
ورغم قسوة الانحياز الاميركي المطلق والتماهي مع كل مراحل العدوان الاسرائيلي وإرسال حاملات الطائرات وزيارات كبار الادارة الأميركية إلا ان الامور بقيت في إطار المتوقع لمن يدرك عمق الترابط بين إسرائيل واميركا، وموقع إسرائيل في قائمة المصالح الأميركية، لكن الاستنزاف الاسرائيلي لأميركا وصل ذروته عندما اختارت إسرائيل قصف المستشفى الاهلي بمرضاه واطفاله وقتل المئات ليلة وصول بايدن إلى كيان الاحتلال، ولم تأخذ واشنطن خطوة بعيدا عن العدوان الاسرائيلي ولم تقم بإدانة الجريمة لتكتمل الشراكة في العدوان، ومؤكد ان أميركا اليوم في نظر العرب والمسلمين شريك عن سبق الاصرار والترصد لإسرائيل في كل الجرائم والتجويع ومنع الماء والدواء وقتل المدنيين، وهي جرائم أسقطت الرواية الإسرائيلية التي حشدت من خلالها الدعم الدولي، فالموت القادم من إسرائيل كبير واجرامي.
سيعود السؤال القديم مجددا عند الاميركان لماذا يكرهوننا، هم يعلمون الاجابة لكنهم يغمضون عيونهم مثلما يغمضونها اليوم.. ولن يجدي معها انشاء فضائيات واذاعات ومواقع تواصل لإعادة التواصل مع الناس مرة أخرى.

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