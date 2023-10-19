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موازنة موجهة بنتائج اقتصادية

10/19/2023 4:23:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








السؤال الذي يبقى قائما في كل مرة تقترب السنة من نهايتها والاعداد لموازنة العام المقبل، لماذا لا تكون هنالك موازنة موجهة بالنتائج؟ موازنة موجهة بالنتائج، اقتصاديًا، تُعبر عن أسلوب في التخطيط والتنظيم المالي، وأن تُعد الحكومة ميزانيتها بناءً على النتائج التي ترغب في تحقيقها من خلال تحديد الأولويات بناءً على الأهداف والنتائج المرجوة، ويتم توزيع الموارد وفقاً لهذه الأهداف.
هذا النهج يتيح للحكومة قياس الأداء بشكل أفضل والتأكد من أن المال العام يتم إنفاقه بكفاءة وفعالية، حيث يتم في هذا السياق تحديد مؤشرات أداء تسمح بقياس مدى نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المرجوة، إذ إن هذا النهج يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي وزيادة الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد.
الموازنة الموجهة بالنتائج ليست مجرد مفهوم نظري، بل هي وسيلة عملية تسعى الحكومات من خلالها إلى توجيه الإنفاق العام نحو تحقيق أهداف وطنية محددة. الحاصلات الضريبية في الأردن تمثل عمودًا أساسيًا لتمويل الميزانية، وضمان الالتزامات الضريبية من قبل المكلفين أمرا حيويا، ولكن النظر في هذه الحاصلات وحدها قد لا يكون كافيًا، اذ يجب النظر في الصورة الأوسع لتمويل الميزانية من خلال مزيج من الموارد المحلية والدعم الخارجي.
المساعدات والقروض الخارجية تشكل فرصة كبيرة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي، فإذا تم توجيه هذه الموارد بشكل صحيح، فإنها يمكن أن تسهم في تحقيق نمو اقتصادي ملحوظ، خصوصًا في المجالات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة مثل البنية التحتية والطاقة.
من جهة أخرى، جذب الاستثمار يتطلب بيئة مواتية تتمثل في تقديم خدمات حكومية فعالة ومبتكرة، وإن تسهيل إجراءات الاستثمار، وتقديم تحفيزات ومزايا تنافسية، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة يمكن أن يعزز من جاذبية الأردن كوجهة استثمارية.
في إطار بناء الموازنة المقبلة، تقف الحكومة أمام مسؤولية في كيفية الالتزام بالموازنة ليس فقط مسألة مالية ولكنها أيضًا مسألة ثقة وشفافية.
الحكومة ومن خلال تبني موازنة موجهة بالنتائج، مطالبة بإعادة تقييم الأولويات وتوجيه الإنفاق نحو المشروعات التي تحقق أكبر فائدة للمجتمع، ويجب على الحكومة أن تكون على قدر من الشفافية، حيث تتيح الاطلاع على كيفية إنفاق الموارد ومراقبة تنفيذ الموازنة. إن ضمان الالتزام بالموازنة يتطلب إجراءات رقابية صارمة وفعالة، وهذا يعني أن الحكومة مدعوة لتعزيز قدراتها الرقابية وتطوير نظام مراقبة يحقق أعلى معايير الكفاءة والفعالية.
ويجب على الحكومة تحقيق توازن بين الإيرادات والنفقات وضمان استدامة المالية العامة بحيث تأتي في إطار تقديم خدمات عالية الجودة ودعم النمو الاقتصادي.
في الختام، الموازنة الموجهة بالنتائج ليست فقط عن الأرقام، بل هي عن تحقيق رؤية وطنية تسعى لتحقيق نمو اقتصادي، وان هذا النهج، يمكن للأردن تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على جميع الأردنيين.

MENAFN19102023000072011014ID1107268719

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