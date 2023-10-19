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إجهاض المخطط الإسرائيلي

10/19/2023 4:23:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)








الأردن الدولة الأكثر التحاماً بالقضية الفلسطينية وهو الأعلم بها وبالمخططات الصهيونية منذ عهد الانتداب البريطاني الذي مهد لظهور دولة إسرائيل عام 1948، ومنذ ذلك التاريخ والدم الأردني امتزج بالدم الفلسطيني على تراب فلسطين دفاعاً عنها، والأردن الأكثر خبرة في التعامل مع الحكومات الإسرائيلية المختلفة ومنها الحكومات المشكلة برئاسة المتطرف نتنياهو، وهو الأكثر تشكيلاً للحكومات الإسرائيلية منذ عام 1996 والأكثر تطرفاً على الإطلاق.
الأردن، يعلم أكثر من غيره بأن نتنياهو، هو الأكثر انتهاكاً للاتفاقيات والتفاهمات والتلاعب بها، والأكثر تنفيذاً للمشاريع الاستيطانية لتقطيع أراضي الضفة الغربية تمهيداً للالتفاف على الشرعية الدولية والعمل على الغاء فكرة قيام الدولة الفلسطينية، ووصلت قمة عنجهيته (نتنياهو) في التعامل مع المنطقة بعد أن استطاع انتزاع الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل وإعلان صفقة القرن في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية والتخلص من أي التزام لقيام الدولة الفلسطينية. هذه الخطة التي اصطدمت بالجدار الأردني المنيع بقيادة جلالة الملك، وهو الذي رفضها منذ اللحظة الأولى وتمسك بتنفيذ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والتي كان يجب أن تكون قد نفذت منذ عقود وتوجت بإنشاء الدولة الفلسطينية. إن الموقف الأردني الثابت منع تمرير تلك الصفقة وعلى الرغم من الضغوطات المختلفة التي كانت تمارس عليه.
الأردن على اطلاع تام بالمخططات الإسرائيلية من وراء التخطيط لبناء جدار على طول حدوده، والتي تقطع الطريق أمام أي حل سياسي قد يتم التوصل اليه مستقبلاً. ان فكرة بناء الجدار تبعها تعديلات قضائية (وهو شأن إسرائيلي داخلي) في بداية هذا العام، والتي من أهدافها ترتيب العلاقة مع الفلسطينيين، وذلك تمهيدا لتمرير قانون يسمح بضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل والعمل على تهجير أهلها (وهذا لن يسمح به الأردن مطلقاً)، كما سبق وان تم ضم اراضي الجولان المحتل.
ان ما يجري في الأراضي الفلسطينية وخاصة في غزة خلال السنوات الماضية من حصار وتجويع وقتل، حتى وصل الأمر إلى قطع الماء والغذاء والدواء (يشكل أركان جريمة الإبادة الجماعية والمحرمة في كل القوانين والديانات والأعراف الدولية عبر التاريخ البشري) وهي اشبه بتلك التي كانت تتم من قبل المنظمات الصهيونية في إبادة القرى الفلسطينية في القرن الماضي لتهجير أهلها والاستيلاء عليها وتغيير معالمها التاريخية والعمرانية.
إن ما يجري في غزة من مذابح جماعية (مع إيماننا المطلق بعدم جواز سفك دماء الأبرياء من البشر مهما كان جنسهم أو عرقهم أو دينهم، انصياعاً لقوله تعالى ((من قتل نفساً بغير نفس أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً))، تعتبر جرائم حرب بامتياز وآخرها مذبحة المستشفى المعمداني التي وقعت قبل ساعات معدودة من لحظة إعداد هذا المقال (مساء الثلاثاء 17/10/2023)، تبعها موقف أردني مشرف ومتقدم للغاية بإلغاء القمة الرباعية التي كان من المفترض عقدها في عمان الأربعاء 18/10/2023. إن هذه الوحشية في ارتكاب المجازر تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من سكان غزة إلى سيناء، وهو الهدف الأسمى لحكومة المتطرف نتنياهو، وهو الذي سبق وأن طلب من الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أن يقبل بتوطين أهل غزة في سيناء، الأمر قوبل بالرفض القاطع من القيادة المصرية آنذاك، وكما هو الحال في الوقت الحالي.
إننا في الأردن نقف خلف جلالة الملك برفض المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى تهجير أهل الضفة والقطاع وتفريغ الأرض من أهلها لتصفية القضية الفلسطينية، والتي اعتبرها الملك خطاً أحمر لا يمكن قبوله مهما كان الثمن، كما وان الملك استطاع تغيير الرأي العالمي خلال جولته الأوروبية هذا الأسبوع موضحاً للعالم رواية تختلف عن الرواية الإسرائيلية والتي حاولت إسرائيل خلط الأوراق بنشر أخبار ومعلومات كاذبة (التي تبنتها بعض وسائل الإعلام العالمية في بداية الأزمة يوم 7/10/2023)، وهي عادة نتنياهو الذي لم يصدق يوما إلا في تنفيذ الأعمال الإجرامية.
لقد سبق وأن حذر جلالة الملك دول العالم الكبرى من خطر اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة ستؤدي إلى انهيار كامل للقانون الدولي، كما وتوقع مسبقاً بأن المواجهة مع الحكومة الإسرائيلية المتطرفة قادمة، وحذر العالم من تطرفها.
لقد حان الوقت لدول العالم الكبرى من ترجيح العقل والتقيد بالمبادئ الإنسانية والأخلاقية والتي لا يمكن تجزئتها، والأخذ برأي القيادة الأردنية المتقدم على الجميع وكبح جنون الحكومة الإسرائيلية المستمرة بارتكاب المجازر الواحدة تلو الأخرى والعمل على إنقاذ سكان غزة من أعمال الإبادة الجماعية، كما وعلى العالم أجمع أن يدرك بأنه لا يمكن تجاوز دور المملكة الإقليمي في أي طروحات أو حلول مهما كان نوعها، وأن الأردن لديه الكثير من الأوراق والقادر على استخدامها لحماية أمنه واستقرار المنطقة.

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