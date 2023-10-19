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إربد.. فعاليات حزبية ونقابية تنظم وقفات تضامنية تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

10/19/2023 4:22:07 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






نظمت فعاليات حزبية ونقابية وثقافية وشبابية وقفات ومسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع النقابات المهنية في إربد، تنديدا بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وحيا المشاركون في المسيرة والوقفة بسالة وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، رغم ما يتعرض له من حرب إبادة وتطهير عرقي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونددوا بوحشية العدوان الإسرائيلي على غزة واستهداف المدنيين والنساء والشيوخ والأطفال، مطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه ما يجري في غزة.

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