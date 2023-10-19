إربد.. فعاليات حزبية ونقابية تنظم وقفات تضامنية تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
نظمت فعاليات حزبية
ونقابية وثقافية وشبابية وقفات ومسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني أمام مجمع
النقابات المهنية في إربد، تنديدا بالمجازر التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق
الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وحيا المشاركون في
المسيرة والوقفة بسالة وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه، رغم ما يتعرض له من حرب
إبادة وتطهير عرقي على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونددوا بوحشية العدوان
الإسرائيلي على غزة واستهداف المدنيين والنساء والشيوخ والأطفال، مطالبين المجتمع
الدولي بتحمل مسؤولياته الإنسانية تجاه ما يجري في غزة.
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