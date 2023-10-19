مسيرة وإضراب للمحال التجارية في البقعة تضامنا مع غزة (فيديو وصور)

مسيرة وإضراب للمحال التجارية في البقعة تضامنا مع غزة (فيديو وصور)
التاريخ
10/19/2023 4:22:05 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) محمد سمور
شهد مخيم البقعة صباح اليوم الأربعاء، مسيرة تضامنية مع قطاع غزة في ظل تواصل القصف العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها استجابة لدعوات الإضراب.
ومن المقرر أن يشهد المخيم اليوم، العديد من الفعاليات التضامنية، بينها مسيرة خلال ساعات المساء.
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