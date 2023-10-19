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مسيرة وإضراب للمحال التجارية في البقعة تضامنا مع غزة (فيديو وصور)

10/19/2023 4:22:05 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد سمور


شهد مخيم البقعة صباح اليوم الأربعاء، مسيرة تضامنية مع قطاع غزة في ظل تواصل القصف العنيف من قبل الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها استجابة لدعوات الإضراب.

ومن المقرر أن يشهد المخيم اليوم، العديد من الفعاليات التضامنية، بينها مسيرة خلال ساعات المساء.


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