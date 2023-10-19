مسيرة حاشدة في إربد تضامنا مع غزة - فيديو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي
شارك آلاف الأردنيين في مسيرة انطلقت من مسجد نوح القضاة في مدينة إربد تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت أكثر من 500 شهيد.
ورفع المشاركون لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتؤكد على التضامن مع الشعب الفلسطيني.
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