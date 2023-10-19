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مسيرة حاشدة في إربد تضامنا مع غزة - فيديو

10/19/2023 4:22:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






شارك آلاف الأردنيين في مسيرة انطلقت من مسجد نوح القضاة في مدينة إربد تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وخلفت أكثر من 500 شهيد.

ورفع المشاركون لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي على القطاع.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بوقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، وتؤكد على التضامن مع الشعب الفلسطيني.





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