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تمديد تكليف المدخلي - جريدة الوطن السعودية

10/19/2023 4:20:03 AM
(MENAFN- Al Watan) صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتمديد تكليف الشيخ أسامة بن زيد مدخلي مديرا عاما لفرع الوزارة في منطقة جازان.

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