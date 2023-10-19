تمديد تكليف المدخلي - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
10/19/2023 4:20:03 AM
(MENAFN
- Al Watan) صدر قرار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بتمديد تكليف الشيخ أسامة بن زيد مدخلي مديرا عاما لفرع الوزارة في منطقة جازان.
MENAFN19102023000089011017ID1107268712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.