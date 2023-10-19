تقرير أكرونيس يعكس مناعة دولة الإمارات في مواجهة تهديدات برمجيات الفدية

MENAFN - AETOSWire) كشفت شركة أكرونيس الرائدة عالمياً في مجال الحماية السيبرانية في أحدث تقرير لها عن قصة نجاح ملهمة حول قدرة دولة الإمارات العربية المتحدة ودول منطقة الخليج العربي على مواجهة الهجمات السيبرانية. ويستعرض التقرير رؤى وتحليلات أكرونيس لمشهد الأمن السيبراني في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، ليعكس المناعة القوية لهذه المنطقة في مواجهة هجمات برمجيات الفدية، مع ظهور علامات مبشرة بانحسار التهديدات.

ويتوقع تقرير أكرونيس للتهديدات السيبرانية 2023 حدوث استقرار واضح في وتيرة الكشف عن برمجيات الفدية طوال الربع الرابع من عام 2023 بفضل التزام المنطقة بتحصين المشهد الرقمي وحمايته من الهجمات. كما يتوقع التقرير عودة للمستويات الهادئة بعد القفزة التي حدثت في الربع الأول من عام 2023، الذي شهد زيادة الهجمات بنسبة 6٪ مقارنة بالربع الرابع من عام 2022.

حقيقة مشهد تهديدات برمجيات الفدية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي

في ظل سرعة التطور وانعدام اليقين، تبرز دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها الإمارات لتمثل واحة للأمن السيبراني على الصعيد العالمي وفق ما أورده تقرير أكرونيس للتهديدات السيبرانية 2023، وفيما يلي أهم النقاط الواردة بالتقرير:

تصاعد تكاليف الهجمات السيبرانية في الشرق الأوسط : كشف تقرير التهديدات السيبرانية عن زيادة وتيرة عدة أشكال من الهجمات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى وقوع خسائر مالية ضخمة للشركات. تشتمل هذه الهجمات السيبرانية على نطاق واسع من التهديدات؛ من بينها القرصنة والبرمجيات الخبيثة وخروقات البيانات، وتشير بيانات شركة آي بي إم بوضوح أن متوسط تكلفة الهجمة السيبرانية على المؤسسات في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات يقدّر بحوالي 6.53 مليون دولار، بما يزيد عن المتوسط العالمي بنسبة 69%.

النجاح في مواجهة هجمات الفدية : على الرغم من تزايد التكاليف المتعلقة بتلك الهجمات السيبرانية في العموم، إلا أن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي أظهرت قدرة عالية على مواجهة هجمات الفدية، مثل تشفير ملفات ضحية الهجوم ومطالبته بفدية مقابل إتاحة الوصول إليها مرة أخرى. ويشير التقرير إلى التوقعات بأن تظل أعداد برمجيات الفدية المكتشفة شهرياً ثابتة حتى نهاية عام 2023. مما يعكس قوة تدابير الحماية السيبرانية في المنطقة وقدرتها على التعامل مع هجمات الفدية.

التحديات المستمرة لهجمات الاحتيال : على الرغم من انحسار هجمات الفدية؛ إلا أن هجمات الاحتيال تمثل تهديداً مستمراً إلى يومنا هذا. حيث يواصل القراصنة ومجرمو الإنترنت استهداف بيانات تسجيل الدخول، مما يستدعي من الشركات في المنطقة المزيد من الحيطة والحذر.

التعامل مع البرمجيات الخبيثة : تشير البيانات القادمة من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بوجود نسبة إصابة 11% بتلك البرمجيات حتى تاريخ مايو 2023، مما يضعهما في الترتيب 25 و 27 عالمياً، بينما تحافظ دولة الإمارات على وضع أفضل نسبياً، إذ تبلغ نسبة الإصابة 10% مما يضعها في الترتيب 31 عالمياً.

الذكاء الاصطناعي يعيد صياغة المشهد من جديد : لا شك أن ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي قد أعاد صياغة مشهد الحماية السيبرانية من جديد وعزز جهود محاربة القراصنة. تشير البيانات إلى تبني ما يزيد على 70% من الشركات في دولة الإمارات لتقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات اتخاذ القرار، مما يبرز كفاءة هذه التقنية العالية في مجابهة الهجمات السيبرانية المتطورة. ويعكس هذا المستوى من الالتزام باستخدام الذكاء الاصطناعي رغبة المنطقة في بلوغ أعلى درجات التمييز في مجابهة الهجمات السيبرانية.

وفي هذا السياق، قال زياد نصر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة أكرونيس: "نظراً لموقع الشرق الأوسط على الصعيد العالمي وبالأخص دولة الإمارات وتحولها إلى مركز اقتصادي عالمي، أصبحت شركات القطاعين العام والخاص هدفاً أساسياً للهجمات السيبرانية. وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كانت هجمات الفدية هي مصدر القلق الرئيسي ولكن مع تبني العديد من الإجراءات والتدبير الحازمة وغير المكلفة لتفادي تلك الهجمات وتوفير حلول تقنية للتعامل معها، تمكن صناع القرار في المنطقة من التغلب على هذه الهجمات والحد من آثارها الخطيرة. ومن المؤكد أن التعليم المستمر وزيادة القدرات والمهارات البشرية واستثمار الشركات في تدابير الحماية السيبرانية عبر مختلف القطاعات من أهم المحاور لتأهيل المنطقة لمجابهة التهديدات السيبرانية المستمرة"

وعلى خلفية ما تظهره دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليج من براعة وقدرة على ساحة الحماية السيبرانية العالمية، تدعم أكرونيس هذه الجهود والقدرات من خلال توفير أدوات وحلول متقدمة وإستراتيجيات للحماية السيبرانية، بما يمكن هذه الدول من استكشاف مشهد التهديدات السيبرانية المتغيّر.

أسطورة نادي مانشستر سيتي يحضر معرض جيتكس للحماية السيبرانية

وللتأكيد على الأهمية المتزايدة للحماية السيبرانية، رحب فريق أكرونيس بأسطورة نادي مانشستر سيتي اللاعب بول ديكوف الذي يزور جناح أكرونيس للتأكيد على أن الحماية السيبرانية لا تمثّل تحدياً تقنياً فحسب، لكنها مسعى يتطلب مشاركة الجميع. وشهدت زيارة ديكوف تقديم عروض مباشرة جذابة، بالإضافة إلى أنشطة ألعاب مبهجة ورؤى حصرية حول أحدث اتجاهات الأمن السيبراني وابتكاراته.

واستحوذ جيمس سلابي، مدير الحماية السيبرانية لدى أكرونيس على اهتمام الحاضرين من خلال استعراض أهمية القيادة ورؤيته الخاصة لها، كما كشف عن أحدث الإستراتيجيات في مجابهة الهجمات السيبرانية القائمة على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى كيفية بناء قدرات فعالة لمجابهة الهجمات، مع استكشاف عالم الأمن السيبراني شديد التعقيد، واختتم بكيفية إعداد خطة طوارئ للشركات لمجابهة التهديدات السيبرانية وحماية البيانات شديدة الأهمية لمايكروسوفت 365 وجوجل وورك سبيس.

وعلى الرغم من تصاعد التهديدات عالمياً، إلا أن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تقف جميعها على أرض صلبة، في ظل التوقعات بانحسار هجمات برمجيات الفدية في الربع الرابع من العام. وفي ظل ما تشهده ساحة المعركة الرقمية من تطورات، يمكننا القول أن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي على أتم الاستعداد لمواجهة التهديدات السيبرانية المتغيّرة مع ضمان سلامة منظوماتها الرقمية، خاصة مع استمرار أكرونيس ومثيلاتها من الشركات في تقديم الدعم المحوري لتعزيز وضع الأمن السيبراني في المنطقة.

لمعرفة المزيد عن أحدث التوجهات في مجال الحماية السيبرانية والتهديدات والحلول التقنية المتاحة، يمكن زيارة جناح أكرونيس في قسم سايبر فالي: (H25 - C50).

معلومات عن "أكرونيس"

.شركة حول العالم750,000 مزود خدمات لحماية أكثر من 20,000 دولة ويستخدمه أكثر من 150 لغة في أكثر من 26 بـ " أكرونيس سايبر بروتيكت"يتوفر حل . موقعاً حول العالم45 موظف في 2,000 لديها سجل حافل من الابتكار عبر عقدين من الزمان، يعمل بالشركة أكثر من . شركة سويسرية تأسست في سنغافورة" أكرونيس. "حماية أي بيئة تقنية؛ بداية من البيئة السحابية مروراً بالبيئات الهجينة وحتى البيئات الموجودة بالمباني والمواقع بسعر منخفض ومتوقع، وذلك بفضل تقنية مكافحة البرمجيات الخبيثة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتقنية مصادقة البيانات بواسطة البلوكتشين" أكرونيس"كما يمكن لـ. التي تناسب احتياجات مقدمي الخدمات ومحترفي مجال تقنية المعلومات" أكرونيس" والتعافي بعد الكوارث وحلول إدارة حماية النقاط النهائية بواسطة الذكاء الاصطناعي، كل ذلك بفضل ما تتمتع به نماذج النشر المرنة لالنسخ الاحتياطي حماية سيبرانية فائقة لكل من البيانات والتطبيقات والأنظمة؛ وذلك بواسطة البرامج المبتكرة المتقدمة لمكافحة البرمجيات الخبيثة وحلول " أكرونيس"تقدّم . لهذا العالم الرقمي الحديث(SAPAS) لتقدم لعملائها حماية سيبرانية متكاملة ومؤتمتة، تمكنهم من مواجهة تحديات السلامة وإتاحة الوصول والخصوصية والأصالة والأمن والحماية السيبرانية تُوحّد شركة أكرونيس بين حماية البيانات