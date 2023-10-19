Xkoren التركية المُصنِّعة لمعدات التحكم الكهربائي تسرّع وتيرة الاستثمارات في الشرق الأوسط

MENAFN - AETOSWire) كثفت XKoren Electric، الشركة التركية المُصنِّعة لمعدات التحكم الكهربائي، إستراتيجيتها للتوسع العالمي باستثمار قدره 50 مليون يورو. وتسعى XKoren إلى تعزيز مكانتها كمورِّد عالمي رائد لمعدات التحكم الكهربائي الصديقة للبيئة في خضم التحول إلى الطاقة الخضراء، وستعمل على توسيع حلولها المتطورة للمفاتيح الكهربائية الذكية المُصنَّعة في منشأتها الحديثة لتدخل إلى 14 سوقًا، بما في ذلك سوق الشرق الأوسط بمنتجات مصنوعة في تركيا.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تتجاوز الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة 1.7 تريليون يورو بنهاية عام 2023. ويعادل ذلك 60% من إجمالي استثمارات الطاقة لهذا العام. وتعني هذه التوقعات إتاحة المزيد من الفرص لمصنعي المعدات الكهربائية الذين يمنحون الأولوية للتحول نحو إنتاج الطاقة المستدامة، مع التركيز على حلول الطاقة النظيفة.

شبكة عملاء واسعة المدى

تشتهر XKoren Electric في أسواقها المحلية بحلولها الشاملة التي تتضمن المنتجات المنخفضة الجهد للحماية والتحكم، كما أن لديها شبكة عملاء مثيرة للإعجاب وواسعة النطاق في تركيا. وقد صرح حسن قيطان، الرئيس التنفيذي لشركة XKoren، قائلاً: "في عصر يتسم بتحول نموذجي في الطاقة، والتزام صارم بالتحول إلى الطاقة الخضراء والطاقة النظيفة، فإننا ملتزمون بتأسيس XKoren كعلامة تجارية عالمية تأتي في طليعة التحول في صناعة معدات التحكم."

التوسع العالمي يبدأ بالتوسع في الشرق الأوسط

في عام 2020، شرعت شركة XKoren في رحلة توسع عالمية مدعومة برأس المال التركي والإنتاج المحلي بنسبة 100%. وانطلاقًا من رؤيتنا المتمثلة في تقديم حلول شاملة للعملاء في الأسواق الإقليمية، فإن سوق الشرق الأوسط هو إحدى الوجهات الأولية في هذا السبيل.

وسلط قيطان الضوء على أهمية السوق في التحول إلى الطاقة المتجددة، قائلاً: "إن الاقتصاد المتنامي في المنطقة، وإمكانات الاستثمار الكبيرة، والمكانة العالمية المتزايدة تجعل من الشرق الأوسط سوقًا فعالة لشركة XKoren".

ستقوم الشركة، التي تخطط لإنشاء مكاتب إقليمية في 14 دولة في أوروبا وآسيا الوسطى وإفريقيا والشرق الأوسط، بتوجيه المزيد من الموارد إلى جهود البحث والتطوير (R&D) والتخطيط والتطوير (P&D)، مع التركيز في المقام الأول على منتجات المفاتيح الكهربائية الذكية. وتترقب XKoren بشغف افتتاح مصنعها المتطور في إسطنبول، والمجهز بأحدث التقنيات، حيث ستواصل إنتاج المفاتيح الكهربائية.