شركة Ltimindtree تحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 5.2% على أساس سنوي

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--شركة LTIMindtree [الرمز في بورصة NSE: LTIM، BSE: 540005]، وهي شركة عالمية للاستشارات التقنية والحلول الرقمية، أعلنت اليوم نتائجها المجمعة عن الربع الثاني المنتهي يوم 30 سبتمبر 2023، حسب الاعتماد من مجلس إدارتها.
"كانت نتائجنا في الربع الثاني تتميز بنمو الإيرادات القوي بنسبة 5.2% على أساس سنوي مقومًا بالدولار الأمريكي، إلى جانب هامش جيد من الربح التشغيلي بنسبة 16% على الرغم من الزيادات في الأجور على مستوى المؤسسة. يشير هذا الأداء الشامل في بيئة أعمال صعبة إلى قوة إمكانياتنا والتنفيذ المنظم من جانبنا.
التدفق القوي من الطلبات لدينا بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي بزيادة تبلغ 20% على أساس سنوي، والنمو عبر نطاقات عملائنا يبين قوة علاقتنا بالعملاء، والتنفيذ القوي من جانبنا وقدرتنا على التعامل مع أولويات عملائنا بمختلف متطلباتهم من حيث الكفاءة والتغيير."
- Debashis Chatterjee، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري
أبرز النقاط المالية الرئيسية:
الربع المنتهي يوم 30 سبتمبر 2023
بالدولار الأمريكي:
- الإيرادات 1,075.5 مليون دولار (نمو بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي / 5.2% على أساس سنوي)
- صافي الربح 140.4 مليون دولار (نمو بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي / هبوط بنسبة 5.0% على أساس سنوي)
بالروبية الهندية:
- الإيرادات 89,054 مليون روبية (نمو بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي / 8.2% على أساس سنوي)
- صافي الربح 11,623 مليون روبية (نمو بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي / هبوط بنسبة 2.2% على أساس سنوي)
نقاط بارزة أخرى:
العملاء:
- 737 عميلاً نشطًا حتى 30 سبتمبر 2023
- العملاء بحجم أكبر من 10 ملايين دولار زادوا بمقدار 13 على أساس سنوي، الإجمالي 90
- العملاء بحجم أكبر من 20 مليون دولار زادوا بمقدار 3 على أساس سنوي، الإجمالي 41
- العملاء بحجم أكبر من 50 مليون دولار زادوا بمقدار 3 على أساس سنوي، الإجمالي 14
الموظفون:
- 83,532 محترفًا حتى 30 سبتمبر 2023
- كان معدل المغادرة على مدار 12 شهرًا مضت 15.2%
الفوز بالصفقات
لقد وقع اختيار إحدى أكبر جهات تصنيع أشباه الموصلات في العالم على شركة LTIMindtree لتكون شريكتها الرئيسية في التحول الرقمي من أجل تحديث وضع تطبيقها لنظام SAP، وإثراء تجربة المستخدم، وتيسير عمليات الأعمال، وتقديم عمليات رقمية معاصرة على مستوى كل من SAP S/4HANA وحلول SAP السحابية. لقد وقع اختيار شركة رائدة في مجال تجارة الأزياء في الولايات المتحدة على شركة LTIMindtree ضمن صفقة للخدمات المدارة لخدمات التطبيقات والبنية التحتية. لقد منحت شركة كبرى في مجال التأمين والتقاعد في الولايات المتحدة لشركة LTIMindtree عقد برنامج لتطوير التطبيقات وصيانتها على مدار عدة سنوات. يتألف هذا البرنامج من أكثر من 500 تطبيق على مستوى مختلف الخدمات: التطوير والاختبار والصيانة. وقع اختيار سلسلة مطاعم عالمية بسيطة للوجبات السريعة في الولايات المتحدة على شركة LTIMindtree لتكون شريكتها الرئيسية في التحول الرقمي لتقديم التطوير والدعم للتطبيقات، والبيانات والتحليلات، وخدمات هندسة الجودة وضمانها.
الشراكات
تحقق شركة LTIMindtree شراكة دمج عالمية للأنظمة من الطراز الأول مع شركة Informatica، الرائدة عالميًا في مجال إدارة البيانات الرئيسية ومساحة إدارة البيانات. نتيح معًا للمؤسسات أن تحقق التميز في البيانات بسرعة وعلى نطاق واسع عن طريق بناء منصات بيانات حديثة على السحابة.
التقديرات
تلقت التقدير باعتبارها "رائدة" في تقييم Payments IT Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023. تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" و"صاحبة أداء متميز" في تقييم Digital Twin Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023. تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" و"صاحبة أداء متميز" في تقييم Data and Analytics (D&A) Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023. تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" في تقييم Digital Workplace Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023 في أمريكا الشمالية تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" في تقييم Life Sciences Smart Manufacturing Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023. تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" في تقييم Digital Workplace Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023 في أوروبا ظهرت في مشهد الخدمات التجارية من Forrester للربع الثالث من عام 2023. تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" في تقييم Cloud Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023 في أمريكا الشمالية تلقت التقدير باعتبارها "صاحبة رؤية" في Magic QuadrantTM من Gartner® لخدمات التحول في مجال تكنولوجيا المعلومات السحابية العامة لعام 2023.
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الإعلانات
لقد اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلي بقيمة 20 روبية لكل سهم بقيمة اسمية تبلغ روبية واحدة.
نبذة عن شركة LTIMindtree
تُعتبر شركة LTIMindtree شركة عالمية في مجال الاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، وتتيح للمؤسسات من أنحاء الصناعات إعادة صياغة نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو عن طريق الاعتماد على التقنيات الرقمية. باعتبار شركة LTIMindtree شريكًا في التحول الرقمي لدى أكثر من 700 عميل، فإنها تجمع خبرة واسعة في النطاق والتكنولوجيا للمساعدة على تعزيز التميز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. يتولى تشغيل شركة LTIMindtree أكثر من 83,000 مهني موهوب في مجال ريادة الأعمال على مستوى أكثر من 30 بلدًا وتجمع الشركة - وهي إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro - بين نقاط القوة المعروفة في المجال من قبل لدى شركتي Larsen & Toubro Infotech وMindtree لحل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للاطلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع .
المكالمة الجماعية بشأن العائدات
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 (الساعة 18:00 بالتوقيت القياسي للهند)
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