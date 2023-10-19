شركة Ltimindtree تحقق نموًا في الإيرادات بنسبة 5.2% على أساس سنوي

"كانت نتائجنا في الربع الثاني تتميز بنمو الإيرادات القوي بنسبة 5.2% على أساس سنوي مقومًا بالدولار الأمريكي، إلى جانب هامش جيد من الربح التشغيلي بنسبة 16% على الرغم من الزيادات في الأجور على مستوى المؤسسة. يشير هذا الأداء الشامل في بيئة أعمال صعبة إلى قوة إمكانياتنا والتنفيذ المنظم من جانبنا.

التدفق القوي من الطلبات لدينا بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي بزيادة تبلغ 20% على أساس سنوي، والنمو عبر نطاقات عملائنا يبين قوة علاقتنا بالعملاء، والتنفيذ القوي من جانبنا وقدرتنا على التعامل مع أولويات عملائنا بمختلف متطلباتهم من حيث الكفاءة والتغيير."

- Debashis Chatterjee، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري

أبرز النقاط المالية الرئيسية:

الربع المنتهي يوم 30 سبتمبر 2023

بالدولار الأمريكي:

- الإيرادات 1,075.5 مليون دولار (نمو بنسبة 1.6% على أساس ربع سنوي / 5.2% على أساس سنوي)

- صافي الربح 140.4 مليون دولار (نمو بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي / هبوط بنسبة 5.0% على أساس سنوي)

بالروبية الهندية:

- الإيرادات 89,054 مليون روبية (نمو بنسبة 2.3% على أساس ربع سنوي / 8.2% على أساس سنوي)

- صافي الربح 11,623 مليون روبية (نمو بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي / هبوط بنسبة 2.2% على أساس سنوي)

نقاط بارزة أخرى:

العملاء:

- 737 عميلاً نشطًا حتى 30 سبتمبر 2023

- العملاء بحجم أكبر من 10 ملايين دولار زادوا بمقدار 13 على أساس سنوي، الإجمالي 90

- العملاء بحجم أكبر من 20 مليون دولار زادوا بمقدار 3 على أساس سنوي، الإجمالي 41

- العملاء بحجم أكبر من 50 مليون دولار زادوا بمقدار 3 على أساس سنوي، الإجمالي 14

الموظفون:

- 83,532 محترفًا حتى 30 سبتمبر 2023

- كان معدل المغادرة على مدار 12 شهرًا مضت 15.2%

الفوز بالصفقات



لقد وقع اختيار إحدى أكبر جهات تصنيع أشباه الموصلات في العالم على شركة LTIMindtree لتكون شريكتها الرئيسية في التحول الرقمي من أجل تحديث وضع تطبيقها لنظام SAP، وإثراء تجربة المستخدم، وتيسير عمليات الأعمال، وتقديم عمليات رقمية معاصرة على مستوى كل من SAP S/4HANA وحلول SAP السحابية.

لقد وقع اختيار شركة رائدة في مجال تجارة الأزياء في الولايات المتحدة على شركة LTIMindtree ضمن صفقة للخدمات المدارة لخدمات التطبيقات والبنية التحتية.

لقد منحت شركة كبرى في مجال التأمين والتقاعد في الولايات المتحدة لشركة LTIMindtree عقد برنامج لتطوير التطبيقات وصيانتها على مدار عدة سنوات. يتألف هذا البرنامج من أكثر من 500 تطبيق على مستوى مختلف الخدمات: التطوير والاختبار والصيانة. وقع اختيار سلسلة مطاعم عالمية بسيطة للوجبات السريعة في الولايات المتحدة على شركة LTIMindtree لتكون شريكتها الرئيسية في التحول الرقمي لتقديم التطوير والدعم للتطبيقات، والبيانات والتحليلات، وخدمات هندسة الجودة وضمانها.

الشراكات

تحقق شركة LTIMindtree شراكة دمج عالمية للأنظمة من الطراز الأول مع شركة Informatica، الرائدة عالميًا في مجال إدارة البيانات الرئيسية ومساحة إدارة البيانات. نتيح معًا للمؤسسات أن تحقق التميز في البيانات بسرعة وعلى نطاق واسع عن طريق بناء منصات بيانات حديثة على السحابة.

التقديرات



تلقت التقدير باعتبارها "رائدة" في تقييم Payments IT Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023.

تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" و"صاحبة أداء متميز" في تقييم Digital Twin Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023.

تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" و"صاحبة أداء متميز" في تقييم Data and Analytics (D&A) Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023.

تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" في تقييم Digital Workplace Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023 في أمريكا الشمالية

تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" في تقييم Life Sciences Smart Manufacturing Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023.

تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" في تقييم Digital Workplace Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023 في أوروبا

ظهرت في مشهد الخدمات التجارية من Forrester للربع الثالث من عام 2023.

تلقت التقدير باعتبارها "منافسة رئيسية" في تقييم Cloud Services PEAK Matrix® من Everest Group في عام 2023 في أمريكا الشمالية تلقت التقدير باعتبارها "صاحبة رؤية" في Magic QuadrantTM من Gartner® لخدمات التحول في مجال تكنولوجيا المعلومات السحابية العامة لعام 2023.

*تُعتبر GARTNER علامة تجارية مسجلة وعلامة خدمة مملوكة لشركة Gartner وتُعد Magic Quadrant علامة تجارية مسجلة لصالح شركة Gartner, Inc. و/أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة ودوليًا ويجري استخدامها في هذا المستند بموجب إذن. كل الحقوق محفوظة.

لا تقدم Gartner رعاية لأي مزود أو منتج أو خدمة من المذكورين في منشوراتنا البحثية، ولا توصي مستخدمي التكنولوجيا بأن يقتصروا على اختيار المزودين الحاصلين على أعلى التصنيفات أو لقب آخر. تتألف منشورات Gartner البحثية من آراء مؤسسة Gartner البحثية وينبغي عدم تفسيرها باعتبارها إقرارات بحقائق. تُخلي Gartner مسؤوليتها عن كل الضمانات الصريحة أو الضمنية في ما يخص هذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات بالقابلية للتسويق أو الملاءمة لغرض معين.

الإعلانات

لقد اعتمد مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلي بقيمة 20 روبية لكل سهم بقيمة اسمية تبلغ روبية واحدة.

نبذة عن شركة LTIMindtree

تُعتبر شركة LTIMindtree شركة عالمية في مجال الاستشارات التكنولوجية والحلول الرقمية، وتتيح للمؤسسات من أنحاء الصناعات إعادة صياغة نماذج الأعمال وتسريع الابتكار وزيادة النمو عن طريق الاعتماد على التقنيات الرقمية. باعتبار شركة LTIMindtree شريكًا في التحول الرقمي لدى أكثر من 700 عميل، فإنها تجمع خبرة واسعة في النطاق والتكنولوجيا للمساعدة على تعزيز التميز التنافسي الفائق وتجارب العملاء ونتائج الأعمال في عالم متقارب. يتولى تشغيل شركة LTIMindtree أكثر من 83,000 مهني موهوب في مجال ريادة الأعمال على مستوى أكثر من 30 بلدًا وتجمع الشركة - وهي إحدى شركات مجموعة Larsen & Toubro - بين نقاط القوة المعروفة في المجال من قبل لدى شركتي Larsen & Toubro Infotech وMindtree لحل تحديات الأعمال الأكثر تعقيدًا وتحقيق التحول على نطاق واسع. للاطلاع على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع .

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