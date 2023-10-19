وقع الاختيار على شركة Brightcove لتشغيل استراتيجية التسويق بالفيديو لشركة Acquia

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Brightcove (الرمز على مؤشر NASDAQ: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر حيازة للثقة في العالم، أعلنت اليوم عن ترحيبها بشركة Acquia ، الرائدة في التجربة الرقمية ضمن قائمة عملائها. عن طريق دمج التكنولوجيا والحلول الحائزة على جائزة إيمي من شركة Brightcove، ستتمكن شركة Acquia من ابتكار تجارب متميزة لإعادة إرسال الفيديو لتحسين استراتيجيات التسويق والاستفادة من قوة الفيديو لصالح عملائها.
قال Marc DeBevoise، رئيس مجلس إدارة شركة Brightcove "يُعتبر الفيديو الرقمي أداة مهمة للجذب والتحول إلى الشراء بالنسبة إلى المسوقين. لتدعم الشركات طاقتها، تحتاج إلى شريك بميزات كاملة يستطيع أن يساعدها على إدارة الفيديو وبثه وتوزيعه لتقدم الخدمة إلى مستخدميها على نطاق واسع. يسرنا أن تعتمد شركة Acquia على منصة Brightcove المبتكرة وخبرتها لتقديم تجارب سلسة قائمة على الفيديو للمستخدمين بما يعزز التفاعل ويتيح جمع البيانات والتحليلات لتوجيه استراتيجيتهم التسويقية ويعزز في النهاية حالات التحول للشراء والنتائج.
قالت Jennifer Griffin Smith، مسؤولة السوق الأولى في شركة Acquia "إن الاعتماد على منصة Brightcove للتسويق بالفيديو سيتيح للشركة أن تشارك بسرعة أكبر المعرفة التي لدينا عن الاتجاهات في السوق والتكنولوجيا مع مجتمعنا. نحن نعتقد أن استخدام الفيديو سيجعل معلوماتنا متاحة أكثر لمزيد من الناس ويسمح لهم باكتشافها وتصفحها بسهولة".
تقدم Acquia حلولاً رقمية لتساعد العملاء على بناء تجارب رقمية أكثر أمانًا وإنتاجية واستيعابًا. تقدم منصة تجربة Acquia الرقمية Acquia Open DXP إمكانيات إدارة المحتوى وإدارة الأصول الرقمية وميكنة التسويق والتخصيص وإدارة بيانات العملاء.
تنضم شركة Acquia إلى شركات مؤسسية مرموقة أخرى تعتمد في تشغيل استراتيجياتها الداخلية والخارجية للفيديو على تكنولوجيا البث من Brightcove، بما في ذلك شركات DocuSign وGeneral Motors وJohnson & Johnson وMarriott وSephora وUnited Healthcare وWendy's وYelp.
ستكون شركة Brightcove هي العارض الضيف في مؤتمر Acquia Engage القادم في بوسطن (14-15 نوفمبر 2023). يركز الحدث على الابتكار الرقمي ويقدم محاضرين يطرحون أفكارًا وجلسات عمل إخبارية وورش عمل مع خبراء في المجال.
للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة Brightcove.
نبذة عن شركة Acquia
تتيح الشركة للعلامات التجارية الأكثر طموحًا في العالم أن تبتكر تجارب رقمية مهمة للعملاء. في وجود برنامج Drupal مفتوح المصدر بشكل جوهري، تتيح منصة التجربة الرقمية (DXP) لدى Acquia للمسوقين والمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات في آلاف المؤسسات العالمية أن تؤلف وتنشر سريعًا منتجات وخدمات رقمية تعتمد على أصولها من المحتويات والبيانات لجذب العملاء بشكل شخصي وعلى نطاق واسع، وتحسين عمليات التحول إلى الشراء ومساعدة الشركات في التميز. تعرف على المزيد من الموقع .
نبذة عن شركة Brightcove Inc.
تبتكر الشركة حلول تكنولوجيا البث الأكثر فعالية وقابلية للتوسع وأمانًا في العالم لبناء اتصال أكبر بين الشركات وجماهيرها أيًا كان مكانهم أو الأجهزة التي يتلقون المحتوى عبرها. تتيح منصة الفيديو الذكية من شركة Brightcove عبر أكثر من 60 بلدًا للشركات أن تبيع بفعالية أكبر للعملاء، ولرواد الإعلام أن يبثوا ويحققوا عائدًا من المحتوى بكفاءة أكبر، ولكل مؤسسة أن تتواصل مع أفراد الفريق بقوة أكبر. مع حصولنا على جائزتي Emmy® للابتكار في مجال التكنولوجيا والهندسة، ووقت تشغيل يحقق الريادة في المجال باستمرار، وقابلية للتوسع لا نظير لها، نعمل باستمرار على زيادة ما يستطيع الفيديو تحقيقه. تابع على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter) وFacebook وInstagram وYouTube. قم بزيارة Brightcove .
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