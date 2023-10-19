وقع الاختيار على شركة Brightcove لتشغيل استراتيجية التسويق بالفيديو لشركة Acquia

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- شركة Brightcove (الرمز على مؤشر NASDAQ: BCOV)، وهي شركة تكنولوجيا البث الأكثر حيازة للثقة في العالم، أعلنت اليوم عن ترحيبها بشركة Acquia ، الرائدة في التجربة الرقمية ضمن قائمة عملائها. عن طريق دمج التكنولوجيا والحلول الحائزة على جائزة إيمي من شركة Brightcove، ستتمكن شركة Acquia من ابتكار تجارب متميزة لإعادة إرسال الفيديو لتحسين استراتيجيات التسويق والاستفادة من قوة الفيديو لصالح عملائها.

قال Marc DeBevoise، رئيس مجلس إدارة شركة Brightcove "يُعتبر الفيديو الرقمي أداة مهمة للجذب والتحول إلى الشراء بالنسبة إلى المسوقين. لتدعم الشركات طاقتها، تحتاج إلى شريك بميزات كاملة يستطيع أن يساعدها على إدارة الفيديو وبثه وتوزيعه لتقدم الخدمة إلى مستخدميها على نطاق واسع. يسرنا أن تعتمد شركة Acquia على منصة Brightcove المبتكرة وخبرتها لتقديم تجارب سلسة قائمة على الفيديو للمستخدمين بما يعزز التفاعل ويتيح جمع البيانات والتحليلات لتوجيه استراتيجيتهم التسويقية ويعزز في النهاية حالات التحول للشراء والنتائج.

قالت Jennifer Griffin Smith، مسؤولة السوق الأولى في شركة Acquia "إن الاعتماد على منصة Brightcove للتسويق بالفيديو سيتيح للشركة أن تشارك بسرعة أكبر المعرفة التي لدينا عن الاتجاهات في السوق والتكنولوجيا مع مجتمعنا. نحن نعتقد أن استخدام الفيديو سيجعل معلوماتنا متاحة أكثر لمزيد من الناس ويسمح لهم باكتشافها وتصفحها بسهولة".

تقدم Acquia حلولاً رقمية لتساعد العملاء على بناء تجارب رقمية أكثر أمانًا وإنتاجية واستيعابًا. تقدم منصة تجربة Acquia الرقمية Acquia Open DXP إمكانيات إدارة المحتوى وإدارة الأصول الرقمية وميكنة التسويق والتخصيص وإدارة بيانات العملاء.

تنضم شركة Acquia إلى شركات مؤسسية مرموقة أخرى تعتمد في تشغيل استراتيجياتها الداخلية والخارجية للفيديو على تكنولوجيا البث من Brightcove، بما في ذلك شركات DocuSign وGeneral Motors وJohnson & Johnson وMarriott وSephora وUnited Healthcare وWendy's وYelp.

ستكون شركة Brightcove هي العارض الضيف في مؤتمر Acquia Engage القادم في بوسطن (14-15 نوفمبر 2023). يركز الحدث على الابتكار الرقمي ويقدم محاضرين يطرحون أفكارًا وجلسات عمل إخبارية وورش عمل مع خبراء في المجال.

للاطلاع على مزيد من المعلومات، قم بزيارة Brightcove.

نبذة عن شركة Acquia

تتيح الشركة للعلامات التجارية الأكثر طموحًا في العالم أن تبتكر تجارب رقمية مهمة للعملاء. في وجود برنامج Drupal مفتوح المصدر بشكل جوهري، تتيح منصة التجربة الرقمية (DXP) لدى Acquia للمسوقين والمطورين وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات في آلاف المؤسسات العالمية أن تؤلف وتنشر سريعًا منتجات وخدمات رقمية تعتمد على أصولها من المحتويات والبيانات لجذب العملاء بشكل شخصي وعلى نطاق واسع، وتحسين عمليات التحول إلى الشراء ومساعدة الشركات في التميز. تعرف على المزيد من الموقع .

نبذة عن شركة Brightcove Inc.

تبتكر الشركة حلول تكنولوجيا البث الأكثر فعالية وقابلية للتوسع وأمانًا في العالم لبناء اتصال أكبر بين الشركات وجماهيرها أيًا كان مكانهم أو الأجهزة التي يتلقون المحتوى عبرها. تتيح منصة الفيديو الذكية من شركة Brightcove عبر أكثر من 60 بلدًا للشركات أن تبيع بفعالية أكبر للعملاء، ولرواد الإعلام أن يبثوا ويحققوا عائدًا من المحتوى بكفاءة أكبر، ولكل مؤسسة أن تتواصل مع أفراد الفريق بقوة أكبر. مع حصولنا على جائزتي Emmy® للابتكار في مجال التكنولوجيا والهندسة، ووقت تشغيل يحقق الريادة في المجال باستمرار، وقابلية للتوسع لا نظير لها، نعمل باستمرار على زيادة ما يستطيع الفيديو تحقيقه. تابع على LinkedIn وX (المعروف سابقًا باسم Twitter) وFacebook وInstagram وYouTube. قم بزيارة Brightcove .

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