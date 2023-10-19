تصميم مصباح القصر من FEELM Max الذي يرمز لحل حماية البيئة يفوز بجائزة دولية أخرى، وهي جائزة CMF للتصميم

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم الإعلان مؤخرًا عن فوز تصميم "مصباح القصر" من FEELM لحلول المواد الاستهلاكية المخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة بجائزة CMF الدولية للتصميم.

جائزة CMF الدولية للتصميم هي أول جائزة في العالم مخصَّصة للتركيز على اللون والمواد والحرفية والنمط (CMF). تعزز هذه الجائزة فلسفات تصميم CMF، ومشاركة الأفكار في القيمة المبتكرة والقيمة الاجتماعية والقيمة الإنسانية والقيمة التجارية لتصميم CMF.

يعود الفضل إلى عمل "مصباح القصر" الحائز على جائزة من FEELM إلى FEELM Max وهو استمرار لمفهوم FEELM Max الصديق للبيئة المتمثل في "المنتج في شكل عبوة مغلفة". تستخدم هذه السلسلة من الحلول بشكل أساسي المواد الورقية المتجددة كغلاف، ويتم استخدام عدد كبير من المواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمواد الحيوية في الأجزاء الهيكلية الداخلية لتحل محل المواد البلاستيكية. ويصل إجمالي معدل خفض استهلاك البلاستيك إلى 60%، مع تقليل انبعاثات الكربون أيضًا بحوالي 52%-58%. تعتمد سلسلة الحلول بأكملها تصميمًا يدمج المنتج + التغليف، والذي يتسنى للمستخدمين تفكيكه بسهولة لفصل أجزاء البطارية لفرزها وإعادة تدويرها بعد الاستخدام.

بالإضافة إلى إبراز الأنبوب الورقي "المنتج + التغليف" الصدق للبيئة من FEELM Max، يستمر تصميم "مصباح القصر" في التعبير عن روح الإبداع وراء مظهر المنتج: من خلال الضغط بلطف وسحب خط الطي عند فوهة المرذاذ، يمكن إخفاء فوهة المرذاذ أو كشفها بسهولة، مما يجعلها أكثر صحية ونظافة. بعد استخدام المنتج، يمكنك بسهولة إزالة البطارية عن طريق سحب خط الطي السفلي.

نشرت FEELM بالفعل مجموعة متنوعة من حلول المواد الاستهلاكية المخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة وفقًا للمفاهيم الصديقة للبيئة والمستدامة. تواجه صناعة المواد الاستهلاكية المخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة العالمية حاليًا تحديات بيئية شديدة. أدت الزيادة في استخدام المواد البلاستيكية والبطاريات وغيرها من النفايات الناجمة عن التخلص من المنتج إلى تفاقم حدة التلوث البيئي إلى حد ما. عبَّرت FEELM باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الفيب ذات النظام المغلق، دائمًا عن التنمية المستدامة لصناعة المواد الاستهلاكية المخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة العالمية بإطلاق منتجات في هذه الصناعة غير مألوفة.

بدأت FEELM بتطوير منتجات صديقة للبيئة مخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة وتصميمها بشكل استباقي قبل فترة طويلة من بدء الموجة العالمية لرواج منتجات الفيب المخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة. تطرَّقت FEELM إلى ثلاثة مجالات رئيسية لأفكار تحسين الاستدامة: 1) استبدال الأجزاء البلاستيكية بمواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، 2) تقليل استهلاك التغليف غير الضروري، و3) تفكيك البطارية. لقد تركت الحلول المتعددة لسلسلة FEELM Max البيئية بصماتها على المجتمع الدولي.

بالإضافة إلى فوز سلسلة "مصباح القصر" بجائزة CMF الدولية للتصميم، فاز حل FEELM Max الذي اعتمد تصميمًا لولبيًا وأنبوبًا ورقيًا صديقًا للبيئة أيضًا بجائزة "النقطة الحمراء" في عام 2020. وفي اختيارات "جائزة النقطة الحمراء" اللاحقة في عامي 2022 و2023، تم أيضًا اختيار سلسلة الحلول هذه للفوز بهذه الجائزة تواليًا.

جلبت FEELM الحلول الصديقة للبيئة المذكورة أعلاه إلى العديد من معارض الفيب الدولية لعرضها على العلامات التجارية والمستهلكين العالميين.

FEELM

باعتبارها علامة تجارية رائدة تنتمي لشركة SMOORE، فإنَّ شركة FEELM هي المزود الرائد عالميًا لحلول الفيب المغلقة. من خلال تسخير قوة تقنية التسخين بكويل السيراميك وتقنية إعادة إنتاج النكهة الأصلية، تدمج FEELM بين الابتكار والإلكترونيات لمعايشة إحساس غريب من نوعه يأخذك إلى عالم آخر وتجربة فيب متميزة.

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