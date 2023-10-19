تصميم مصباح القصر من FEELM Max الذي يرمز لحل حماية البيئة يفوز بجائزة دولية أخرى، وهي جائزة CMF للتصميم

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم الإعلان مؤخرًا عن فوز تصميم "مصباح القصر" من FEELM لحلول المواد الاستهلاكية المخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة بجائزة CMF الدولية للتصميم.
جائزة CMF الدولية للتصميم هي أول جائزة في العالم مخصَّصة للتركيز على اللون والمواد والحرفية والنمط (CMF). تعزز هذه الجائزة فلسفات تصميم CMF، ومشاركة الأفكار في القيمة المبتكرة والقيمة الاجتماعية والقيمة الإنسانية والقيمة التجارية لتصميم CMF.
يعود الفضل إلى عمل "مصباح القصر" الحائز على جائزة من FEELM إلى FEELM Max وهو استمرار لمفهوم FEELM Max الصديق للبيئة المتمثل في "المنتج في شكل عبوة مغلفة". تستخدم هذه السلسلة من الحلول بشكل أساسي المواد الورقية المتجددة كغلاف، ويتم استخدام عدد كبير من المواد المعاد تدويرها بعد الاستهلاك والمواد الحيوية في الأجزاء الهيكلية الداخلية لتحل محل المواد البلاستيكية. ويصل إجمالي معدل خفض استهلاك البلاستيك إلى 60%، مع تقليل انبعاثات الكربون أيضًا بحوالي 52%-58%. تعتمد سلسلة الحلول بأكملها تصميمًا يدمج المنتج + التغليف، والذي يتسنى للمستخدمين تفكيكه بسهولة لفصل أجزاء البطارية لفرزها وإعادة تدويرها بعد الاستخدام.
بالإضافة إلى إبراز الأنبوب الورقي "المنتج + التغليف" الصدق للبيئة من FEELM Max، يستمر تصميم "مصباح القصر" في التعبير عن روح الإبداع وراء مظهر المنتج: من خلال الضغط بلطف وسحب خط الطي عند فوهة المرذاذ، يمكن إخفاء فوهة المرذاذ أو كشفها بسهولة، مما يجعلها أكثر صحية ونظافة. بعد استخدام المنتج، يمكنك بسهولة إزالة البطارية عن طريق سحب خط الطي السفلي.
نشرت FEELM بالفعل مجموعة متنوعة من حلول المواد الاستهلاكية المخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة وفقًا للمفاهيم الصديقة للبيئة والمستدامة. تواجه صناعة المواد الاستهلاكية المخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة العالمية حاليًا تحديات بيئية شديدة. أدت الزيادة في استخدام المواد البلاستيكية والبطاريات وغيرها من النفايات الناجمة عن التخلص من المنتج إلى تفاقم حدة التلوث البيئي إلى حد ما. عبَّرت FEELM باعتبارها شركة رائدة عالميًا في مجال تكنولوجيا الفيب ذات النظام المغلق، دائمًا عن التنمية المستدامة لصناعة المواد الاستهلاكية المخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة العالمية بإطلاق منتجات في هذه الصناعة غير مألوفة.
بدأت FEELM بتطوير منتجات صديقة للبيئة مخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة وتصميمها بشكل استباقي قبل فترة طويلة من بدء الموجة العالمية لرواج منتجات الفيب المخصَّصة للاستخدام لمرة واحدة. تطرَّقت FEELM إلى ثلاثة مجالات رئيسية لأفكار تحسين الاستدامة: 1) استبدال الأجزاء البلاستيكية بمواد صديقة للبيئة وقابلة للتحلل، 2) تقليل استهلاك التغليف غير الضروري، و3) تفكيك البطارية. لقد تركت الحلول المتعددة لسلسلة FEELM Max البيئية بصماتها على المجتمع الدولي.
بالإضافة إلى فوز سلسلة "مصباح القصر" بجائزة CMF الدولية للتصميم، فاز حل FEELM Max الذي اعتمد تصميمًا لولبيًا وأنبوبًا ورقيًا صديقًا للبيئة أيضًا بجائزة "النقطة الحمراء" في عام 2020. وفي اختيارات "جائزة النقطة الحمراء" اللاحقة في عامي 2022 و2023، تم أيضًا اختيار سلسلة الحلول هذه للفوز بهذه الجائزة تواليًا.
جلبت FEELM الحلول الصديقة للبيئة المذكورة أعلاه إلى العديد من معارض الفيب الدولية لعرضها على العلامات التجارية والمستهلكين العالميين.
FEELM
باعتبارها علامة تجارية رائدة تنتمي لشركة SMOORE، فإنَّ شركة FEELM هي المزود الرائد عالميًا لحلول الفيب المغلقة. من خلال تسخير قوة تقنية التسخين بكويل السيراميك وتقنية إعادة إنتاج النكهة الأصلية، تدمج FEELM بين الابتكار والإلكترونيات لمعايشة إحساس غريب من نوعه يأخذك إلى عالم آخر وتجربة فيب متميزة.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN19102023004146001356ID1107268699
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.