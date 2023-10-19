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أمطار في 4 مناطق وضباب على أجزاء من الشرقية والجنوب

10/19/2023 4:15:26 AM
(MENAFN- Al Watan) توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية و أجزاء من مرتفعات عسير والباحة . وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً من غربية الى شمالية غربية بسرعة 12-30 كم/ساعة قد تصل الى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متر ونصف يصل إلى أكثر من مترين مع تكون السحب الرعدية على الجزءالجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية تتحول تدريجياً خلال النهار الى شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط شمالية الى شمالية شرقية تتحول تدريجياً من جنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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