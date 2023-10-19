ارتفاع أسعار العقارات في الربع الثالث من 2023

MENAFN - Al Watan) كشف تقرير من الهيئة العامة للإحصاء عن انخفاض أسعار العقارات في القطاع التجاري بنسبة 0.1% متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية بنسبة 0.1 % وأسعار المعارض التجارية بنسبة 1.1% والمراكز التجارية بنسبة 0.1 % في حيناستقرت أسعار العمائر التجارية في الربع الثالث 2023م بينما شهد القطاع الزراعي انخفاضا بنسبة 0.3% نتيجة انخفاض أسعار الأراضي الزراعية بنسبة 0.3%.

فيما ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.7 % في الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بالربع نفسة من عام 2022م متأثرا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.1% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 1.2 % وذلك على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023م. هذا وقد ساهم انخفاض كلاً من العقارات التجارية بنسبة 0.1% والقطاع الزراعي بنسبة 0.3% في التقليل من ارتفاع المؤشر.