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87% ارتفاع عدد الحالات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال

10/19/2023 4:15:25 AM
(MENAFN- Al Watan) نشر إتحاد“وي بروتكت غلوبل أليانس” (WeProtect Global Alliance) تقريره الرابع لتقييم التهديد العالمي الذي كشف عن ارتفاع بنسبة 87% في الحالات المتعلقة بالإعتداءات الجنسية المبلّغ عنها عند الأطفال مقارنة بعام 2019 ، وبلغ عدد الحالات أكثر من 32 مليون حالة عالميًا وفقاً للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وتشدد النتائج -التي ترجح زيادة العدد المذكور نظرا لعدم الإبلاغ عن الكثير من الأضرار الواقعة- على الحاجة الملحّة إلى توفر استجابة منسقة ومتعددة الأوجه لحماية جميع الأطفال في العالم من هذا التهديد المتصاعد.
كما كشف التقرير الذي يقدم نظرة معمّقة حول التهديدات التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت في عام 2023 عن ارتفاع بنسبة 360% في الصور الجنسية التي يلتقطها الأطفال لأنفسهم ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات بين العام 2020 والعام 2022، بحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت، والأمر الصادم الذي أظهره التقرير أنّ المحادثات التي يجريها الأطفال على المنصات الاجتماعية للألعاب مع المعتدين يمكن أن تتحول إلى محادثات خطرة في غضون 19 ثانية فقط من محاولات الاستمالة، في حين يبلغ المعدّل العام لوقت عملية الاستمالة 45 دقيقة فقط، وتساهم بيئات الألعاب الجماعية التي تسهل الاختلاط بين البالغين والأطفال، وتبادل الهدايا الافتراضية وأنظمة التصنيف العامة، في ارتفاع هذه المخاطر إلى حدٍ كبير.
فيما خلصت الدراسة إلى ارتفاع ملحوظ في الابتزاز الجنسي لغايات مالية، حيث ارتفع عدد الحالات المبلّغ عنها من 139 حالة في عام 2021 إلى أكثر من 10000 حالة في عام 2022، وتنطوي هذه الحالات على استمالة المعتدين للأطفال والتلاعب بهم لجعلم يشاركون صور ومقاطع فيديو جنسية لأنفسهم، ومن ثم ابتزازهم لتحقيق مكاسب مالية، ويتظاهر عدد كبير من المبتزين بأنّهم فتيات صغيرات ويتواصلون في معظم الأحيان مع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أدت هذه الظاهرة إلى سلسلة مأساوية من حالات انتحار الأطفال.
للإطلاع على التقرير من خلال الرابط

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