87% ارتفاع عدد الحالات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال

(MENAFN
- Al Watan) نشر إتحاد“وي بروتكت غلوبل أليانس” (WeProtect Global Alliance) تقريره الرابع لتقييم التهديد العالمي الذي كشف عن ارتفاع بنسبة 87% في الحالات المتعلقة بالإعتداءات الجنسية المبلّغ عنها عند الأطفال مقارنة بعام 2019 ، وبلغ عدد الحالات أكثر من 32 مليون حالة عالميًا وفقاً للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين، وتشدد النتائج -التي ترجح زيادة العدد المذكور نظرا لعدم الإبلاغ عن الكثير من الأضرار الواقعة- على الحاجة الملحّة إلى توفر استجابة منسقة ومتعددة الأوجه لحماية جميع الأطفال في العالم من هذا التهديد المتصاعد.
كما كشف التقرير الذي يقدم نظرة معمّقة حول التهديدات التي يواجهها الأطفال عبر الإنترنت في عام 2023 عن ارتفاع بنسبة 360% في الصور الجنسية التي يلتقطها الأطفال لأنفسهم ضمن الفئة العمرية من 7 إلى 10 سنوات بين العام 2020 والعام 2022، بحسب مؤسسة مراقبة الإنترنت، والأمر الصادم الذي أظهره التقرير أنّ المحادثات التي يجريها الأطفال على المنصات الاجتماعية للألعاب مع المعتدين يمكن أن تتحول إلى محادثات خطرة في غضون 19 ثانية فقط من محاولات الاستمالة، في حين يبلغ المعدّل العام لوقت عملية الاستمالة 45 دقيقة فقط، وتساهم بيئات الألعاب الجماعية التي تسهل الاختلاط بين البالغين والأطفال، وتبادل الهدايا الافتراضية وأنظمة التصنيف العامة، في ارتفاع هذه المخاطر إلى حدٍ كبير.
فيما خلصت الدراسة إلى ارتفاع ملحوظ في الابتزاز الجنسي لغايات مالية، حيث ارتفع عدد الحالات المبلّغ عنها من 139 حالة في عام 2021 إلى أكثر من 10000 حالة في عام 2022، وتنطوي هذه الحالات على استمالة المعتدين للأطفال والتلاعب بهم لجعلم يشاركون صور ومقاطع فيديو جنسية لأنفسهم، ومن ثم ابتزازهم لتحقيق مكاسب مالية، ويتظاهر عدد كبير من المبتزين بأنّهم فتيات صغيرات ويتواصلون في معظم الأحيان مع الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أدت هذه الظاهرة إلى سلسلة مأساوية من حالات انتحار الأطفال.
للإطلاع على التقرير من خلال الرابط
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