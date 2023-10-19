عقود مشروعات بنى تحتية بين الصين وصربيا بـ4.2 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) وقّعت الصين وصربيا على اتفاقيتين لشق طرقات بقيمة إجمالية تبلغ حوالى أربعة مليارات يورو (4.2 مليار دولار)، إضافة إلى عقد لشراء خمسة قطارات سريعة، وفق ما ذكرت وزارة النقل الصربية.

تم التوقيع على العقود في بكين؛ بعد يوم على توقيع البلدين على اتفاقية للتجارة الحرة في منتدى بشأن“مبادرة الحزام والطريق” الصينية، فيما تسعى بكين لإقامة تحالفات في ظل التوتر مع قوى غربية.

وستسمح عقود شق الطرقات لصربيا بالحصول على طرقات جديدة بعضها سريعة تمتد بمجموعها على مسافة 300 كلم تقريبا.

ونقل البيان عن وزير النقل غوران فيسيتش قوله“إنها مساهمة كبيرة في استمرار بناء البنى التحتية المرتبطة بالطرقات”.

وأضاف أنه“لقاء 54 مليون يورو، سنحصل على خمسة قطارات، ما يعني أنه سيصبح لدينا الآن قطارات سريعة، صينية، ستتحرك على خط سكة حديد بلغراد-بودابست”.

وسيبدأ تشغيل بعض القطارات مطلع العام 2025، لتربط العاصمة بلغراد بمدينة سوبتيتسا الشمالية.

وأضاف“عندما ينهي أصدقاؤنا المجريون الجزء الخاص بهم من خط سكك الحديد، فسنتوجه إلى بودابست”.

ولم ترد تفاصيل عن تمويل المشاريع في البيان علما بأن فرانس برس حاولت الحصول على توضيحات من السلطات الصربية.

تتم الاستثمارات الصينية في مشاريع“الحزام والطريق” عموما عبر القروض بينما تقوم شركات صينية بالعمل فيما واجهت بعض البلدان صعوبات في سداد ديونها.

استثمرت الصين المليارات في صربيا ودول البلقان المجاورة في السنوات الأخيرة، على أمل توسيع بصمتها الاقتصادية في وسط وشرق أوروبا.

وفي سبتمبر، أعلنت بلغراد بأن شركة جيجين للتعدين الحكومية الصينية ستستثمر 3.8 مليارات دولار في مجمع للتعدين في مدينة بور شرقا.

وسارعت صربيا التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي للاستفادة من الاهتمام الصيني إذ عملت بلغراد على جذب مختلف المستثمرين في ظل تنافس الشرق والغرب للهيمنة على دول البلقان.

والعام الماضي، شكّلت الاستثمارات الصينية حوالى ثلث الاستثمارات الأجنبية في صربيا، ووصلت إلى نحو 1.4 مليار يورو، بحسب أرقام بلغراد.

وفي 2022، كانت الصين ثاني أكبر شريك تجاري خارجي لصربيا بعد ألمانيا إذ بلغ مجموع حجم التجارة بين البلدين 6,15 مليار دولار.

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