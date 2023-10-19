الرئيس الصيني يؤكد حرص بلاده على التعاون مع مصر بعدة مجالات

(MENAFN
- Al-Borsa News) “مدبولى”: التوافق على توسعات جديدة في منطقة“تيدا”.. ونتطلع لجذب استثمارات بمجالات التكنولوجيا المتقدمة
استقبل الرئيس الصيني، شي جين بينج، صباح اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بقاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية بكين.
وقال الرئيس الصيني:“إن مصر من أكبر البلاد العربية والإسلامية والإفريقية، كما أنها أول بلد عربي يقيم علاقات دبلوماسية مع الصين، مؤكدا على الشراكة الاستراتيجية التى تربط البلدين”، مضيفا أنه على مدار 10 سنوات حظيت مصر والصين بعلاقات تعاون مُثمرة في إطار مشروع“مبادرة الحزام والطريق”.
وأكد حرص الصين على التعاون مع مصر فى العديد من المجالات، ومنها البنية التحتية، الطاقة، والطيران، والسياحة، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، وغيرها من المجالات، مُعربا عن ترحيب بلاده بدخول المنتجات المصرية إلى الأراضي الصينية.
وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادى والمالى، أعرب الرئيس شي جين بينج عن ترحيبه بطرح سندات الباندا فى السوق الصينى ودعم الصين للجهود المصرية فى هذا الشأن، فضلا عن إقرار برنامج لمبادلة الديون بين البلدين لتنفيذ مشروعات تنموية فى مصر.
وأوضح أن العالم يشهد الآن تحديات عديدة، ومن ثم نسعى للتنسيق من أجل الحفاظ على مصالح الدول النامية وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.
من جانبه، قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،:“ننظر إلى الصين بوصفها نموذجا يُحتذي به للاقتصاديات البازغة ونتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق معها فى المجالات التجارية والاقتصادية وغير ذلك من مجالات التعاون”، مُشيداً بما تم إصداره مؤخراً من“سندات الباندا” المُقومة باليوان فى الصين، والتى من شأنها أن تسهم في دعم الاحتياطات النقدية المصرية.
كما توجّه بالشكر للصين على تمويل وتنفيذ مشروع القطار الكهربائي الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة مرورًا بمدينة العاشر من رمضان، وهو أحد المشروعات التى تتسق مع“مبادرة الحزام والطريق”.
وأضاف مدبولي أن هناك تعاونا أيضاً بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ولدينا محفظة كبيرة.
ولفت، خلال اللقاء، إلى الخطوات التى اتخذتها مصر، والتى من شأنها أن تسهم فى تنفيذ مبادرة“الحزام والطريق”، ومن ذلك توسيع المجرى الملاحى لقناة السويس، إلى جانب التوسع فى تطوير وتحديث الموانئ المصرية، والربط عبر شبكة طرق وسكك حديد بين الموانئ المصرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وإنشاء الموانئ الجافة، تحقيقاً لفكرة الممرات اللوجيستية التى تخدم التجارة العالمية.
وقال المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أعرب خلال اللقاء عن تطلعه أيضاً لاستقبال السوق المصرية للمزيد من استثمارات الشركات الصينية في مصر، والبناء على تجارب الاستثمارات الصينية الناجحة بالفعل في السوق المصرية، من بينها نموذج شركة“تيدا” بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي تجتذب بدورها المزيد من الشركات الصينية إلى مصر.
وأضاف أن رئيس الوزراء نوه إلى التوافق على إجراء توسعات جديدة في منطقة تيدا، حيث أعرب رئيس الوزراء عن تطلعنا لجذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومن بينها صناعة السيارات الكهربائية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، أخذاً في الاعتبار الحوافز الاستثمارية التي تقدمها مصر للاستثمار فى تلك المجالات خاصة وأن مصر تمثل فرصة للنفاذ لأسواق أفريقيا والأسواق العربية.
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