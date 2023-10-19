أمريكا تبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بدأت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والذهب على فنزويلا، بعدما اتفقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والمعارضة على إجراء انتخابات العام المقبل تحت مراقبة مراقبين دوليين.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس أنها أصدرت ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بإجراء معاملات تتعلق بقطاع النفط والغاز في فنزويلا التي كانت تخضع لعقوبات مشددة منذ عام 2019.
وسمحت أيضًا بالتعامل مع شركة تعدين الذهب المملوكة للدولة في فنزويلا“مينيرفين”، ورفعت الحظر على التداول الثانوي لبعض السندات السيادية لفنزويلا، والديون والأسهم التابعة لشركة النفط“بتروليوس دي فنزويلا”.
ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في فنزويلا في النصف الثاني من العام المقبل، وحذرت واشنطن من إمكانية التراجع عن تخفيف العقوبات في حال انهيار الاتفاق بشأن الانتخابات.
يذكر أن فنزويلا لديها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، ومن شأن تقليص العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الفنزويلية أن يفيد البلدين اقتصاديًا.
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