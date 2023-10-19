أمريكا تبدأ تخفيف العقوبات المفروضة على فنزويلا

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات المفروضة على قطاعات النفط والغاز والذهب على فنزويلا، بعدما اتفقت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية والمعارضة على إجراء انتخابات العام المقبل تحت مراقبة مراقبين دوليين.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أمس أنها أصدرت ترخيصًا لمدة ستة أشهر يسمح بإجراء معاملات تتعلق بقطاع النفط والغاز في فنزويلا التي كانت تخضع لعقوبات مشددة منذ عام 2019.

وسمحت أيضًا بالتعامل مع شركة تعدين الذهب المملوكة للدولة في فنزويلا“مينيرفين”، ورفعت الحظر على التداول الثانوي لبعض السندات السيادية لفنزويلا، والديون والأسهم التابعة لشركة النفط“بتروليوس دي فنزويلا”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في فنزويلا في النصف الثاني من العام المقبل، وحذرت واشنطن من إمكانية التراجع عن تخفيف العقوبات في حال انهيار الاتفاق بشأن الانتخابات.

يذكر أن فنزويلا لديها أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، ومن شأن تقليص العقوبات الأمريكية على صناعة النفط الفنزويلية أن يفيد البلدين اقتصاديًا.

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