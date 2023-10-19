تراجع أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الثالث على التوالي

MENAFN - Al-Borsa News) أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس، انخفاض أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال سبتمبر، وسط مخاوف الأسواق إزاء عدم تعافي الطلب خلال فترة موسمية يفترض أن تشهد إقبالاً على الشراء.

وتراجعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.2% في سبتمبر على أساس شهري، مقارنة بانكماشها 0.3% في أغسطس، بينما انخفضت الأسعار بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي.

وأبلغت 54 مدينة من أصل 70 من المدن التي شملها المسح عن حدوث انخفاض في أسعار المنازل الشهر الماضي، ارتفاعاً من 52 مدينة في تقديرات أغسطس.

وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في المدن من المستوى الثالث بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بتراجعها 0.4% في أغسطس.

ويعد شهرا سبتمبر وأكتوبر موسماً لانتعاش مبيعات المنازل الجديدة في الصين، حيث يقدم المطورون عروضًا ترويجية ويطرحون عقارات جديدة في السوق.

ويري“ما هونغ”، كبير المحللين في معهد“تشيكسين” لأبحاث الاستثمار أن تعافي سوق العقارات بالكامل يعتمد على الأداء في الربع الرابع، وقد تنخفض أسعار المنازل الجديدة قليلاً على مدار عام 2023، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وتأتي بيانات اليوم بعد إظهار تقرير منفصل من مكتب الإحصاءات يوم أمس، أوضح تراجع مبيعات العقارات من حيث المساحة في الصين بنسبة 19.77% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بانخفاض بلغ 23.95% الشهر السابق، في إشارة لاستمرار تباطؤ الطلب.

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