تراجع أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الثالث على التوالي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني اليوم الخميس، انخفاض أسعار المنازل الجديدة في الصين للشهر الثالث على التوالي خلال سبتمبر، وسط مخاوف الأسواق إزاء عدم تعافي الطلب خلال فترة موسمية يفترض أن تشهد إقبالاً على الشراء.
وتراجعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 0.2% في سبتمبر على أساس شهري، مقارنة بانكماشها 0.3% في أغسطس، بينما انخفضت الأسعار بنسبة 0.1% فقط على أساس سنوي.
وأبلغت 54 مدينة من أصل 70 من المدن التي شملها المسح عن حدوث انخفاض في أسعار المنازل الشهر الماضي، ارتفاعاً من 52 مدينة في تقديرات أغسطس.
وانخفضت أسعار المنازل الجديدة في المدن من المستوى الثالث بنسبة 0.3% على أساس شهري، مقارنة بتراجعها 0.4% في أغسطس.
ويعد شهرا سبتمبر وأكتوبر موسماً لانتعاش مبيعات المنازل الجديدة في الصين، حيث يقدم المطورون عروضًا ترويجية ويطرحون عقارات جديدة في السوق.
ويري“ما هونغ”، كبير المحللين في معهد“تشيكسين” لأبحاث الاستثمار أن تعافي سوق العقارات بالكامل يعتمد على الأداء في الربع الرابع، وقد تنخفض أسعار المنازل الجديدة قليلاً على مدار عام 2023، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وتأتي بيانات اليوم بعد إظهار تقرير منفصل من مكتب الإحصاءات يوم أمس، أوضح تراجع مبيعات العقارات من حيث المساحة في الصين بنسبة 19.77% على أساس سنوي في سبتمبر، مقارنة بانخفاض بلغ 23.95% الشهر السابق، في إشارة لاستمرار تباطؤ الطلب.
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