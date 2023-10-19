البورصة ترتفع 0.35% بالمستهل.. ورأس المال السوقي يسجل 1.5 تريليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت جميع مؤشرات البورصة، في مستهل تداولات جلسة الخميس، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 22195 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3895نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 5973 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.45% ليصل لمستوى 27429 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 28.8 مليون جنيه، من خلال تداول 7.7 مليون سهم، بتنفيذ 1.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 122 شركة مقيدة، ارتفع منها 10 سهمًا، وتراجع 10 سهم، في حين لم تتغير أسعار 112 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.5 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 2.4 مليون جنيه و234.1 الف جنيه، فيما حقق المصريين صافي بيع بقيمة 2.7 مليون جنيه على التوالى.