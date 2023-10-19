البورصة ترتفع 0.35% بالمستهل.. ورأس المال السوقي يسجل 1.5 تريليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت جميع مؤشرات البورصة، في مستهل تداولات جلسة الخميس، وسجل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفاعًا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 22195 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 3895نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 5973 نقطة، وارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 0.45% ليصل لمستوى 27429 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 28.8 مليون جنيه، من خلال تداول 7.7 مليون سهم، بتنفيذ 1.2 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 122 شركة مقيدة، ارتفع منها 10 سهمًا، وتراجع 10 سهم، في حين لم تتغير أسعار 112 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 1.5 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة 2.4 مليون جنيه و234.1 الف جنيه، فيما حقق المصريين صافي بيع بقيمة 2.7 مليون جنيه على التوالى.
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