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أوبن إيه آي تجري محادثات لبيع أسهم عند تقييم يبلغ 86 مليار دولار

10/19/2023 4:15:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تجري“أوبن إيه آي” – المطورة لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي“أوبن إيه آي” – محادثات لبيع أسهم موظفيها الحاليين عند تقييم يبلغ 86 مليار دولار، وذلك حسبما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر.

وأوضحت المصادر أن الشركة تتفاوض بشأن الصفقة مع المستثمرين المحتملين، وأنها لم تنته بعد من عمليات التخصيص، ولا يزال من الممكن تغيير الشروط.

وفي سبتمبر، ذكرت“وول ستريت جورنال” أن“أوبن إيه آي” تناقش البيع المحتمل للأسهم، ما يقيمها عند ما يراوح بين 80 ملياراً إلى 90 مليار دولار.

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