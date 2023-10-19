أوبن إيه آي تجري محادثات لبيع أسهم عند تقييم يبلغ 86 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تجري“أوبن إيه آي” – المطورة لروبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي“أوبن إيه آي” – محادثات لبيع أسهم موظفيها الحاليين عند تقييم يبلغ 86 مليار دولار، وذلك حسبما نقلته“بلومبرج” عن مصادر على دراية بالأمر.
وأوضحت المصادر أن الشركة تتفاوض بشأن الصفقة مع المستثمرين المحتملين، وأنها لم تنته بعد من عمليات التخصيص، ولا يزال من الممكن تغيير الشروط.
وفي سبتمبر، ذكرت“وول ستريت جورنال” أن“أوبن إيه آي” تناقش البيع المحتمل للأسهم، ما يقيمها عند ما يراوح بين 80 ملياراً إلى 90 مليار دولار.
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