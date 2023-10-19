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الإسكندرية الوطنية تتحول لربح 334 ألف جنيه خلال 9 أشهر

10/19/2023 4:15:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، إلى ربح 333.9 ألف جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 3.43 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وصدقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة للعام الماضي.

واعتمدت العمومية القوائم المالية للعام الماضي، وإخلاء طرف مجلس الإدارة عن الفترة.

فيما وافقت العمومية غير العادية، على استمرار الشركة.

وتحولت الشركة إلى خسارة 2.96 مليون جنيه خلال 2022، مقابل ربح 3.18 مليون جنيه خلال العام السابق له.

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