الإسكندرية الوطنية تتحول لربح 334 ألف جنيه خلال 9 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت شركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، إلى ربح 333.9 ألف جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بخسائر 3.43 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وصدقت الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، على تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات عن نشاط الشركة للعام الماضي.
واعتمدت العمومية القوائم المالية للعام الماضي، وإخلاء طرف مجلس الإدارة عن الفترة.
فيما وافقت العمومية غير العادية، على استمرار الشركة.
وتحولت الشركة إلى خسارة 2.96 مليون جنيه خلال 2022، مقابل ربح 3.18 مليون جنيه خلال العام السابق له.
MENAFN19102023000202011048ID1107268651
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.