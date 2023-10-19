تراجع الأسهم اليابانية رغم ارتفاع الصادرات للمرة الأولى في 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الخميس، وسط استمرار مخاوف الأسواق إزاء التوترات الجيوسياسية، رغم ظهور عدد من المؤشرات التي تدعم تحسن اقتصاد البلاد.
وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.91% إلى 31430 نقطة، فيما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.36% إلى 2264 نقطة.
وقدم بنك اليابان في تقرير صدر اليوم، نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن الأوضاع الاقتصادية للمناطق الإقليمية، إثر استمرار زيادات الأجور، الأمر الذي يؤكد اقتناع صناع السياسة النقدية بإحراز المزيد من التقدم نحو الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%.
وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو صادرات اليابان لأول مرة خلال ثلاثة أشهر، لترتفع بنسبة 4.3% في سبتمبر على أساس سنوي بعد انكماشها بنسبة 0.8% في أغسطس، ومقارنة بتوقعات زيادتها 3.1%.
وقال“ميتسوناري أكينو” المدير في“إيتشيوشي” لإدارة الأصول في تصريح لوكالة“رويترز”، إن ارتفاع مستوى عدم اليقين يجعل من الصعب شراء الأسهم التي تنخفض أسعارها، كما أثار اقتراب عائد السندات الامريكية طويلة الأجل من 5% قلق المستثمرين في اليابان.
وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 149.77 ين.
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