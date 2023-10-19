تراجع الأسهم اليابانية رغم ارتفاع الصادرات للمرة الأولى في 3 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تداولات اليوم الخميس، وسط استمرار مخاوف الأسواق إزاء التوترات الجيوسياسية، رغم ظهور عدد من المؤشرات التي تدعم تحسن اقتصاد البلاد.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.91% إلى 31430 نقطة، فيما تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.36% إلى 2264 نقطة.

وقدم بنك اليابان في تقرير صدر اليوم، نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن الأوضاع الاقتصادية للمناطق الإقليمية، إثر استمرار زيادات الأجور، الأمر الذي يؤكد اقتناع صناع السياسة النقدية بإحراز المزيد من التقدم نحو الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم نمو صادرات اليابان لأول مرة خلال ثلاثة أشهر، لترتفع بنسبة 4.3% في سبتمبر على أساس سنوي بعد انكماشها بنسبة 0.8% في أغسطس، ومقارنة بتوقعات زيادتها 3.1%.

وقال“ميتسوناري أكينو” المدير في“إيتشيوشي” لإدارة الأصول في تصريح لوكالة“رويترز”، إن ارتفاع مستوى عدم اليقين يجعل من الصعب شراء الأسهم التي تنخفض أسعارها، كما أثار اقتراب عائد السندات الامريكية طويلة الأجل من 5% قلق المستثمرين في اليابان.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة طفيفة بلغت 0.1% إلى 149.77 ين.

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