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الصفوة تخفض حصتها في رأسمال الصعيد للمقاولات إلى 23.97%

10/19/2023 4:15:16 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) خفضت شركة“الصفوة للاستشارات والتنمية”، حصتها في رأسمال شركة“الصعيد للمقاولات و الاستثمار العقاري”، من 34.9% إلى 23.97%.

وباعت“الصفوة للاستشارات” 80.3 مليون سهم من أسهم“الصعيد للمقاولات” بقيمة 55.4 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.69 جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 17.29% لبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، و0.78% لسمو للاستشارات و11% لوادي للاستشارات.

وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري بقيمة 55.4 مليون جنيه.

وشهدت جلسة الأربعاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم“آراب ديري” لعدد 80.3 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون جنيه.

وتراجعت أرباح شركة الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري، بنسبة 13.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 70.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 81.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 1.32 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.048 مليار جنيه في النصف المقارن من 2022.

وارتفعت أرباح شركة الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 51.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 54.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 35.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 736.45 مليون جنيه، مقابل مبيعات 487.64 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.

وارتفعت أرباح شركة الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 28.4% خلال 2022، لتصل 104 مليون جنيه، مقارنة بربح 80.98 مليون جنيه في العام الأسبق.

وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 2.64 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل إيرادات بلغت 1.54 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.

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