الصفوة تخفض حصتها في رأسمال الصعيد للمقاولات إلى 23.97%

(MENAFN
- Al-Borsa News)
خفضت شركة“الصفوة للاستشارات والتنمية”، حصتها في رأسمال شركة“الصعيد للمقاولات و الاستثمار العقاري”، من 34.9% إلى 23.97%.
وباعت“الصفوة للاستشارات” 80.3 مليون سهم من أسهم“الصعيد للمقاولات” بقيمة 55.4 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 0.69 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 17.29% لبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، و0.78% لسمو للاستشارات و11% لوادي للاستشارات.
وكانت كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري بقيمة 55.4 مليون جنيه.
وشهدت جلسة الأربعاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم“آراب ديري” لعدد 80.3 مليون سهم بقيمة 55.4 مليون جنيه.
وتراجعت أرباح شركة الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري، بنسبة 13.5% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 70.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 81.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل 1.32 مليار جنيه، مقابل مبيعات 1.048 مليار جنيه في النصف المقارن من 2022.
وارتفعت أرباح شركة الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 51.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 54.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 35.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 736.45 مليون جنيه، مقابل مبيعات 487.64 مليون جنيه في الربع المقارن من 2022.
وارتفعت أرباح شركة الصعيد للمقاولات والاستثمار العقاري بنسبة 28.4% خلال 2022، لتصل 104 مليون جنيه، مقارنة بربح 80.98 مليون جنيه في العام الأسبق.
وزادت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 2.64 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل إيرادات بلغت 1.54 مليار جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضي.
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