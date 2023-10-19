بنك هبوعليم يفجر مفاجئة حول خسائر إسرائيل بسبب الحرب

بنك هبوعليم يفجر مفاجئة حول خسائر إسرائيل بسبب الحرب
التاريخ
10/19/2023 4:15:15 AM
(MENAFN
- Al-Borsa News)
كشف بنك هبوعليم، أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة، التي ستتكبدها إسرائيل في مواجهتها مع حركة حماس، لن تقل عن 27 مليار شيكل (6.8 مليار دولار).
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