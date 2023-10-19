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نوفاك: روسيا لا تخطط لتخفيف القيود المتبقية على صادرات الديزل

10/19/2023 4:15:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكر“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي في تصريح لوكالة“بلومبرج” أن موسكو ليس لديها خطط حاليًا لتخفيف القيود المتبقية على صادرات الديزل.

وصرح“نوفاك” قائلاً: لم نتخذ قرارات بعد، ولكن في حال كان هناك أية مشكلات، فسيتم بحثها من قبل وزارة الطاقة.

وأضاف أن الحكومة الروسية تواصل بحث كيفية تمويل الدعم للإمدادات المحلية من الديزل والبنزين، موضحًا أن الأمر قيد الدراسة ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في المستقبل القريب.

وعلى الرغم من رفع روسيا القيود على أغلب الصادرات في أوائل أكتوبر، إلا أنه لا تزال هناك بعض القيود، وسمحت بالصادرات مع ضرورة ضخ منتجي الوقود المحليين 50% على الأقل من إنتاجهم من الديزل في السوق المحلية.

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