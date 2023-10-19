نوفاك: روسيا لا تخطط لتخفيف القيود المتبقية على صادرات الديزل

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكر“ألكسندر نوفاك” نائب رئيس الوزراء الروسي في تصريح لوكالة“بلومبرج” أن موسكو ليس لديها خطط حاليًا لتخفيف القيود المتبقية على صادرات الديزل.
وصرح“نوفاك” قائلاً: لم نتخذ قرارات بعد، ولكن في حال كان هناك أية مشكلات، فسيتم بحثها من قبل وزارة الطاقة.
وأضاف أن الحكومة الروسية تواصل بحث كيفية تمويل الدعم للإمدادات المحلية من الديزل والبنزين، موضحًا أن الأمر قيد الدراسة ومن المتوقع اتخاذ قرار بهذا الشأن في المستقبل القريب.
وعلى الرغم من رفع روسيا القيود على أغلب الصادرات في أوائل أكتوبر، إلا أنه لا تزال هناك بعض القيود، وسمحت بالصادرات مع ضرورة ضخ منتجي الوقود المحليين 50% على الأقل من إنتاجهم من الديزل في السوق المحلية.
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