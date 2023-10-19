سمو للاستشارات تتخارج من أراب ديري بـ33 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخارجت شركة سمو للاستشارات، من كامل حصتها في رأسمال شركة العربية لمنتجات الالبان“أراب ديري”، البالغة 5.17% بقيمة 33 مليون جنيه.
وباعت شركة“سمو للاستشارات” 25.8 مليون سهم من“أراب ديري” بقيمة 33.05 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 1.28 جنيه.
وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 36.66% لجدوى للتنمية الصناعية، و8.76% للحصن للاستشارات و2.54% لبي اف ايه للاستشارات، و0.02% لوادي للاستشارات، و0.37% للصفوة للاستشارات والتنمية، و0.38% لنمو للاستشارات.
وخفضت شركة“جدوى للتنمية الصناعية”، حصتها في رأسمال شركة العربية لمنتجات الالبان“أراب ديري”، من 39.89% إلى 36.66%.
وباعت“جدوى للتنمية” 16.15 مليون سهم من أسهم“أراب ديري” بقيمة إجمالية 20.67 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 1.28 جنيه.
كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة العربية لمنتجات الالبان“أراب ديري” بقيمة 53.73 مليون جنيه.
وشهدت جلسة الأربعاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم“آراب ديري” لعدد 41.98 مليون سهم بقيمة 53.73 مليون جنيه.
وتضاعفت أرباح شركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري“باندا”، 1.5 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 50.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 20.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 899.6 مليون جنيه، مقابل 554.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان قرر مجلس إدارة شركة العربية لمنتجات الالبان“أراب ديري” باندا، تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.
وتقرر تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة طبقا لزيادة رأس المال.
وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، وكذلك تعديل آخر يوم لتداول حق الاكتتاب.
وقالت الرقابة المالية، إنه تقرر تعديل موعد نهاية الاكتتاب ليصبح يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو، وتعديل تاريخ آخر يوم تداول حق الاكتتاب ليكون اليوم الخميس 6 يوليو.
وأرجعت القرار إلى موعد الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك و30 يونيو والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري وتنتهي في 3 يوليو المقبل.
وكانت الرقابة المالية أقرت الاكتتاب في زيادة رأسمال اراب ديري من 290 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 210 ملايين جنيه موزعة على 210 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم وتخصص لقدامى المساهمين ويتم السداد نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً.
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