سمو للاستشارات تتخارج من أراب ديري بـ33 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تخارجت شركة سمو للاستشارات، من كامل حصتها في رأسمال شركة العربية لمنتجات الالبان“أراب ديري”، البالغة 5.17% بقيمة 33 مليون جنيه.

وباعت شركة“سمو للاستشارات” 25.8 مليون سهم من“أراب ديري” بقيمة 33.05 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 1.28 جنيه.

وأشارت الشركة إلى أن نسبة حصص المجموعات المرتبطة بالمساهم هي 36.66% لجدوى للتنمية الصناعية، و8.76% للحصن للاستشارات و2.54% لبي اف ايه للاستشارات، و0.02% لوادي للاستشارات، و0.37% للصفوة للاستشارات والتنمية، و0.38% لنمو للاستشارات.

وخفضت شركة“جدوى للتنمية الصناعية”، حصتها في رأسمال شركة العربية لمنتجات الالبان“أراب ديري”، من 39.89% إلى 36.66%.

وباعت“جدوى للتنمية” 16.15 مليون سهم من أسهم“أراب ديري” بقيمة إجمالية 20.67 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 1.28 جنيه.

كشفت إدارة البورصة عن تنفيذ صفقة ذات الحجم الكبير على أسهم شركة العربية لمنتجات الالبان“أراب ديري” بقيمة 53.73 مليون جنيه.

وشهدت جلسة الأربعاء تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم“آراب ديري” لعدد 41.98 مليون سهم بقيمة 53.73 مليون جنيه.

وتضاعفت أرباح شركة العربية لمنتجات الألبان أراب ديري“باندا”، 1.5 مرة خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 50.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 20.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 899.6 مليون جنيه، مقابل 554.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان قرر مجلس إدارة شركة العربية لمنتجات الالبان“أراب ديري” باندا، تعديل مواد بالنظام الأساسي للشركة.

وتقرر تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة طبقا لزيادة رأس المال.

وكانت قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل موعد غلق باب الاكتتاب في زيادة رأس مال شركة العربية لمنتجات الألبان“أراب ديري”، وكذلك تعديل آخر يوم لتداول حق الاكتتاب.

وقالت الرقابة المالية، إنه تقرر تعديل موعد نهاية الاكتتاب ليصبح يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو، وتعديل تاريخ آخر يوم تداول حق الاكتتاب ليكون اليوم الخميس 6 يوليو.

وأرجعت القرار إلى موعد الإجازة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك و30 يونيو والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو الجاري وتنتهي في 3 يوليو المقبل.

وكانت الرقابة المالية أقرت الاكتتاب في زيادة رأسمال اراب ديري من 290 مليون جنيه إلى 500 مليون جنيه بزيادة قدرها 210 ملايين جنيه موزعة على 210 ملايين سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم وتخصص لقدامى المساهمين ويتم السداد نقداً أو من خلال الأرصدة الدائنة المستحقة مع تداول حق الاكتتاب منفصلاً.