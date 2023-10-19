الإسكندرية للحاويات تتعاقد مع الخط الملاحي LINEA MESSINA

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت شركة“الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، عقد تداول حاويات للخط الملاحي“LINEA MESSINA” مع شركة“أوشن اكسبريس” بصفته وكيلًا عن الخط الملاحي.
وتوقعت الشركة أن يكون معدل تداول الخط بالشركة من 800 إلى 1000 Teu شهريًا قابلة للزيادة بعد استقرار الخدمة بالشركة، وهو ما يؤثر على زيادة معدلات التداول وزيادة ربحيتها.
وكان اقترح مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إجراءات توزيعات نقدية للمساهمين قدره 2.49 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.
وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 116.3% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 4.38 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.02 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 4.96 مليار جنيه، مقابل 2.84 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.
وتضاعفت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، 1.4 مرة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 3.53 مليار جنيه، مقارنة بربح 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وزادت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال العشرة أشهر إلى 3.82 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.
وكانت تضاعفت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1.82 مرة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 2.78 مليار جنيه، مقارنة بربح 987.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 2.91 مليار جنيه، مقابل 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
MENAFN19102023000202011048ID1107268644
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.