الإسكندرية للحاويات تتعاقد مع الخط الملاحي LINEA MESSINA

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة“الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع”، عقد تداول حاويات للخط الملاحي“LINEA MESSINA” مع شركة“أوشن اكسبريس” بصفته وكيلًا عن الخط الملاحي.

وتوقعت الشركة أن يكون معدل تداول الخط بالشركة من 800 إلى 1000 Teu شهريًا قابلة للزيادة بعد استقرار الخدمة بالشركة، وهو ما يؤثر على زيادة معدلات التداول وزيادة ربحيتها.

وكان اقترح مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إجراءات توزيعات نقدية للمساهمين قدره 2.49 جنيه للسهم عن أرباح العام المالي الماضي.

وارتفعت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بنسبة 116.3% خلال العام المالي الماضي (2022- 2023)، لتصل 4.38 مليار جنيه، مقارنة بربح 2.02 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وزادت مبيعات الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل 4.96 مليار جنيه، مقابل 2.84 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له.

وتضاعفت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، 1.4 مرة خلال أول 10 أشهر من العام المالي الماضي، لتصل 3.53 مليار جنيه، مقارنة بربح 47 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وزادت إيرادات النشاط الجاري للشركة خلال العشرة أشهر إلى 3.82 مليار جنيه، مقابل 2.12 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق.

وكانت تضاعفت أرباح شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 1.82 مرة خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري، لتصل 2.78 مليار جنيه، مقارنة بربح 987.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل إلى 2.91 مليار جنيه، مقابل 1.55 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.