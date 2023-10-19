سيدكا الصينية توفر تمويل ميسر للقطار الكهربائي السريع المصري

قال لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي“سيدكا”، إن الوكالة ستوفير التمويل الميسر للمرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي السريع في مصر.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.

وأكد رئيس الوزراء، تطلع مصر لتنفيذ مشروعات إنمائية مع الصين، كما تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية.

وأعرب عن شكره للوكالة الصينية لدعمها الكبير للمشروعات المصرية، وأكد أن آلية مبادلة الديون تعد ناجحة؛ لأنها سوف تشجع الاستثمارات الصينية في مصر بالعملة المحلية، ونتطلع لتعزيز ذلك التوجه.

ولفت رئيس الوزراء إلى تطلعه إلى تعاون“سيدكا” مع وزارة التعاون الدولي لوضع استراتيجية التعاون.

وأشار إلى أحد المشروعات التي تعد نموذجا للتعاون المشترك بين الجانبين، وهو مشروع تمويل القطار الكهربائي، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه وتتطلع مصر إلى استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة.

من جانبه، أشار رئيس الوكالة، إلى أن الوكالة مسؤولة عن تقديم المنح الصينية للخارج، وأنه يتم تقديم المنح للمشروعات المتكاملة في عدد من المجالات، منوهًا إلى أنه يتم الحصول على الموارد المالية من الحكومة الصينية ويتم تقديمها كمنح عينية، أو قروض مُيسرة، أو قروض بدون فائدة.

وأضاف أنه منذ طرح مبادرة التنمية العالمية، تم حشد نحو 12 مليار يوان صيني، كما أوضح أنه تم تأسيس صندوق المشروعات المحتملة، من أجل المساهمة فى حل مشكلات الدول النامية المتمثلة في نقص التمويل للمشروعات المستهدفة.

كما لفت إلى أن ذلك يعد أكبر تطور للتعاون الإنمائي الصيني مع الدول الأخرى منذ طرح مبادرة التنمية العالمية وفتح آفاق وفرص جديدة للتعاون الإنمائي مع الدول الأخرى.

وقال:“نأمل أن تستفيد مصر من تلك الآليات الجديدة للتعاون الإنمائي”.

وأكد رئيس“سيدكا” أنه يتم تمويل المشروعات من خلال قروض ميسرة بفائدة 2% على مدى 20 عامًا، وتقوم الحكومة الصينية بتقديم الدعم لتخفيض الفائدة، كما نتعاون في المشروعات الكبرى من خلال تقديم القروض المُيسرة.

كما أشاد بجهود رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التي طرحت من جانبها فكرة مبادرة مبادلة الديون، حيث تم التوافُق على الفكرة التي تُنفذها الصين لأول مرة مع الدول النامية.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تشرف بالانضمام لمبادرة التنمية العالمية التى أطلقتها الصين، ما يمثل تفعيلا وتعزيزا لـ“تعاون جنوب – جنوب”، منوهة إلى أن الإعلان عن مبادلة الديون يعد آلية مهمة جدًا؛ حيث أن المناقشات في المؤسسات الدولية تتمحور حول أدوات تمويل مبتكرة وهو ما يخدم مبادرة التنمية العالمية.