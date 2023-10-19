سيدكا الصينية توفر تمويل ميسر للقطار الكهربائي السريع المصري

(MENAFN
- Al-Borsa News) رئيس الوزراء: آلية مبادلة الديون تشجع الاستثمارات الصينية في مصر بالعملة المحلية
قال لو تشاو هوي، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي“سيدكا”، إن الوكالة ستوفير التمويل الميسر للمرحلتين الثالثة والرابعة من القطار الكهربائي السريع في مصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي.
وأكد رئيس الوزراء، تطلع مصر لتنفيذ مشروعات إنمائية مع الصين، كما تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات الصينية.
وأعرب عن شكره للوكالة الصينية لدعمها الكبير للمشروعات المصرية، وأكد أن آلية مبادلة الديون تعد ناجحة؛ لأنها سوف تشجع الاستثمارات الصينية في مصر بالعملة المحلية، ونتطلع لتعزيز ذلك التوجه.
ولفت رئيس الوزراء إلى تطلعه إلى تعاون“سيدكا” مع وزارة التعاون الدولي لوضع استراتيجية التعاون.
وأشار إلى أحد المشروعات التي تعد نموذجا للتعاون المشترك بين الجانبين، وهو مشروع تمويل القطار الكهربائي، حيث تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية منه وتتطلع مصر إلى استكمال المرحلتين الثالثة والرابعة.
من جانبه، أشار رئيس الوكالة، إلى أن الوكالة مسؤولة عن تقديم المنح الصينية للخارج، وأنه يتم تقديم المنح للمشروعات المتكاملة في عدد من المجالات، منوهًا إلى أنه يتم الحصول على الموارد المالية من الحكومة الصينية ويتم تقديمها كمنح عينية، أو قروض مُيسرة، أو قروض بدون فائدة.
وأضاف أنه منذ طرح مبادرة التنمية العالمية، تم حشد نحو 12 مليار يوان صيني، كما أوضح أنه تم تأسيس صندوق المشروعات المحتملة، من أجل المساهمة فى حل مشكلات الدول النامية المتمثلة في نقص التمويل للمشروعات المستهدفة.
كما لفت إلى أن ذلك يعد أكبر تطور للتعاون الإنمائي الصيني مع الدول الأخرى منذ طرح مبادرة التنمية العالمية وفتح آفاق وفرص جديدة للتعاون الإنمائي مع الدول الأخرى.
وقال:“نأمل أن تستفيد مصر من تلك الآليات الجديدة للتعاون الإنمائي”.
وأكد رئيس“سيدكا” أنه يتم تمويل المشروعات من خلال قروض ميسرة بفائدة 2% على مدى 20 عامًا، وتقوم الحكومة الصينية بتقديم الدعم لتخفيض الفائدة، كما نتعاون في المشروعات الكبرى من خلال تقديم القروض المُيسرة.
كما أشاد بجهود رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التي طرحت من جانبها فكرة مبادرة مبادلة الديون، حيث تم التوافُق على الفكرة التي تُنفذها الصين لأول مرة مع الدول النامية.
من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر تشرف بالانضمام لمبادرة التنمية العالمية التى أطلقتها الصين، ما يمثل تفعيلا وتعزيزا لـ“تعاون جنوب – جنوب”، منوهة إلى أن الإعلان عن مبادلة الديون يعد آلية مهمة جدًا؛ حيث أن المناقشات في المؤسسات الدولية تتمحور حول أدوات تمويل مبتكرة وهو ما يخدم مبادرة التنمية العالمية.
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