الاحتياطي الفيدرالي: آفاق نمو الاقتصاد الأميركي مستقرة.. أو أضعف قليلاً

MENAFN - Al-Borsa News) توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن يستقر نمو الاقتصاد الأميريكي أو ربما يتوسع بوتيرة أضعف قليلاً، في مسح لتقرير“بيج بوك” (Beige Book) الذي يتضمن ملخص الأوضاع الاقتصادية للبلاد ويشمل جهات منخرطة بالأنشطة التجارية الإقليمية.

ذكر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أمس في التقرير، الذي يُنشر قبل أسبوعين من كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تضع السياسة النقدية:“وُصفت التوقعات على المدى القريب للاقتصاد عموماً بأنها مستقرة أو ذات نمو أقل قليلاً.. واستمر نقص العمالة في التحسن عبر كافة أنحاء البلاد”.

نشاط محدود

أشارت معظم المقاطعات إلى حدوث تغيير محدود في النشاط الاقتصادي منذ تقرير سبتمبر الماضي، بحسب تقرير“بيج بوك” الذي أعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس باستخدام معلومات جمعها بتاريخ 6 أكتوبر أو قبله.

بيّن التقرير أن“إنفاق المستهلكين كان متفاوتاً، لا سيما وسط تجار التجزئة العموميين ووكلاء بيع السيارات، بسبب التباين في الأسعار وعروض المنتجات”.

نوه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، الذين رفعوا أسعار الفائدة بما يتجاوز 5 نقاط مئوية منذ مارس 2022، إلى أنهم يميلون لاستمرار تثبيت سعر الفائدة لثاني مرة على التوالي الشهر المقبل، في أعقاب الصعود الأخير لعوائد السندات الذي شدَّد الظروف المالية. قفزت عائدات سندات الخزانة لأجل 10 أعوام أمس لأعلى مستوى منذ 2007 في ظل بيانات اقتصادية قوية.

قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر، الذي كان من بين المسؤولين الأكثر تشدداً، بوقت سابق أمس، أن البنك المركزي الأميركي يمكنه الانتظار وجمع بيانات أكثر قبل أن يقرر ما إذا كان الاقتصاد يحتاج لتشديد نقدي إضافي.

تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة

أفاد التقرير بأن الأسعار واصلت الصعود بوتيرة ضعيفة بصفة عامة. وأضاف أن أسعار المبيعات زادت بمعدل أبطأ من أسعار مدخلات الإنتاج، إذ واجهت الشركات صعوبة في تمرير ضغوط التكلفة للعملاء نظراً لأن المستهلكين باتوا أكثر تأثراً بالأسعار المرتفعة.

وجاء بالتقرير:“عموماً، تتوقع الشركات زيادة الأسعار خلال الفصول القليلة المقبلة، ولكن بمعدل أبطأ من الأرباع القليلة السابقة، وأعلنت مقاطعات عديدة عن هبوط أعداد الشركات التي تتوقع حدوث ارتفاعات ضخمة للأسعار في وقت قريب”.

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة، ولكن معدله السنوي بلغ في أغسطس الماضي 4% وفق المؤشر الأكثر متابعة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يستبعد الغذاء والطاقة.

سوق العمل

وصف التقرير سوق العمل بأنها آخذة بالاعتدال، إذ أعلنت مقاطعات عديدة عن زيادات من طفيفة إلى معتدلة في الوظائف.

أضاف التقرير:“استمرت الأجور في تحقيق نمو بوتيرة من متواضعة إلى معتدلة لأغلب المقاطعات، وأعلنت أطراف منخرطة بالسوق في مقاطعات عديدة عن رفض أقل من قبل المرشحين للوظائف لعروض الأجور المقدمة لهم. تعددت التقارير التي تتناول تعديل الشركات لحزم تعويضاتها للحد من زيادة تكاليف العمالة، بما فيها السماح بالعمل عن بُعد بدلاً من الحصول على أجر مرتفع، أو تخفيض مكافآت الالتحاق بالعمل أو غيرها من عمليات تحسينات الأجور”.

ذكر صناع السياسة النقدية أن الارتفاعات الإضافية لأسعار الفائدة ممكنة بسبب قوة الاقتصاد الأميركي، كما أبرزت مبيعات التجزئة الأقوى من المتوقع وأرقام إنتاج المصانع الصادرة أول أمس، ما قد يُبقى على ارتفاع التضخم. تُبين توقعات الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا للناتج المحلي الإجمالي“جي بي دي ناو” أن الاقتصاد سينمو بمعدل 5.4% على أساس سنوي خلال الربع الثالث، والذي سيكون الأقوى منذ نهاية 2021.

اقتصاد الشرق